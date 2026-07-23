Силен интерес към медицинските специалности отчете Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ (БДУ) тази година. Той отвори нова страница в своята история.

За първи път се осъществи прием на студенти в специалност „Фармация“ – една от най-престижните и обществено значими регулирани професии.

Откриването на специалността е резултат от дългогодишни усилия на академичното ръководство, преподавателската общност, държавните институции и местната власт.

Обучението е с продължителност пет години и съчетава фундаментална подготовка по биология, химия и медицински науки с модерно фармацевтично образование и практически стажове в реална работна среда. Студентите ще имат възможност да се обучават в съвременна материална база и под ръководството на утвърдени преподаватели и специалисти.

Новата специалност е стратегическа инвестиция в бъдещето на региона. Тя ще даде възможност на младите хора от Бургас и Югоизточна България да получат висококачествено образование близо до дома си, а впоследствие да се реализират професионално в аптечната мрежа, болничните заведения, фармацевтичната индустрия, научните изследвания и контролните институции.

Първият прием по фармация е заявка, че

Бургас продължава да се развива като модерен образователен и научен център с амбиция да подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на обществото.

Като цяло университетът отбелязва голям интерес към медицинските специалности.

По време на редовната кандидатстудентска сесия 603-има кандидат-студенти се явиха на изпита по биология, а 592-ама – на изпита по химия – двата задължителни изпита за прием в специалностите „Медицина“ и „Фармация“. Това сочат официалните данни от Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Тази година университетът провежда осмия си пореден прием по специалност „Медицина“, за която са утвърдени 40 места по държавна поръчка и 41 места срещу заплащане.

Паралелно с това БДУ открива нов етап в развитието на медицинското си образование с първия прием по специалност „Фармация“, където държавата е утвърдила 25 места по държавна поръчка и 5 места срещу заплащане.

Високият интерес към медицинските специалности на БДУ беше заявен още по време на предварителните кандидатстудентски изпити. На първата изпитна сесия знанията си по биология провериха 434 кандидат-студенти, а по химия – 428. На втората предварителна сесия по биология се явиха 414 кандидати, а по химия – 409.

Традиционно големият брой желаещи да се обучават в Бургас потвърждава утвърденото място на БДУ сред висшите училища в страната. Разширяването на обучението с новата специалност „Фармация“ е поредна стъпка в развитието на университета като модерен образователен и научен център.