Така се казва ателието на отдел „Образователни програми“ към Националната галерия, в което деца от 6- до 12-годишна възраст рисуват пейзажи в градината около Двореца.

Малките почитатели на изкуството получават шанс да се запознаят и видят отблизо платната на известния майстор на българската пейзажна живопис Иван Христов (1900 – 1987). Актуалната в момента изложба с негови картини, много от които не са показвани до този момент, се радва на интерес в Националната художествена галерия (Двореца).

Благодарение на отдел „Образователни програми“ и за малчуганите се организира специално занимание, свързано с произведенията на живописеца. След срещата с пресъздадените в картините му манастири, стара архитектура и красива природа на Велико Търново, Мелник, Белоградчик, Пловдив, Созопол и други градове, малките пленеристи рисуват свои пейзажи, а градината около Двореца се превръща в ателие.

Интересът на децата е обясним, тъй като картините на Иван Христов са изключително експресивни, с наситени цветове и отличаващ се рисунък, който впечатлява и се запомня. Родителите също са доволни.

Досегът до изкуството е приятна и зареждаща дейност,

при това се случва на открито, на едно от забележителните места в центъра на София.

Носител на високо международно признание – златен медал от Световното изложение в Париж през 1937 г., където показва картината си „Созополски къщи“, живописецът Иван Христов е известен както със стотиците си платна, така и с приноса си за съхраняването на резбарското и зографското изкуство.

Като учител в Столарското училище в Трявна, той е сред инициаторите за създаването на местен музей, съхраняващ шедьоврите в иконописта и резбата.

Изложбата в Двореца продължава до 20 септември, а Националната галерия в София кани всички любители на живописта да разгледат експозицията на един от най-големите български майстори на пейзажа.