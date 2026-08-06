Всяко дете си избира какво да сътвори от глина, по време на ателието „Да омесим мечтите си“ – част от Лятна академия 2026, организирана от Центъра за обществена подкрепа „Вяра“ в Габрово. Заниманието им донесе много радост, положителни емоции и удовлетворение от създаденото със собствените им ръце