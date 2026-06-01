България подкрепя осигуряването на равен достъп до европейско финансиране за научни изследвания и иновации. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов по време на заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, част „Научни изследвания“, в Брюксел, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Страната ни подчерта необходимостта от запазване на политиката за разширяване на участието и разпространение на върхови постижения (Widening Participation and Spreading Excellence) и настоя всички държави членки да имат равен достъп до инструментите на бъдещата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации в периода между 2028 и 2034 г.

По време на дебата по „Хоризонт Европа“

България приветства напредъка по стратегическото управление на бъдещата програма и по-активното участие на държавите в определянето на приоритетите и вземането на решения. Страната ни подчерта, че политиката за разширяване на участието в програмата остава ключова за намаляване на иновационните различия в Европа и трябва да запази поне сегашното си ниво на амбиция.

България настоя инструментите за подкрепа на научните изследвания и иновациите да бъдат достъпни за всички държави членки, като специално внимание се отдели на участието в Европейския съвет за научни изследвания (ERC) и Европейския съвет по иновации (EIC).

Страната ни изрази също така загриженост относно възможността за въвеждане на допълнителни условия за държавите от групата Widening след 2030 г. и подчерта необходимостта от запазване на доверието в системата за оценка чрез по-добър географски баланс в експертните панели, по-широко използване на двуетапни процедури за кандидатстване и механизми за безпристрастна оценка.

Участниците приеха Препоръка на Съвета за рамка на ЕС за научна дипломация.

Инициативата цели да засили ролята на научните знания и международното научно сътрудничество в подкрепа на европейските политики и външните отношения.

След заседанието акад. Витанов проведе среща с Жан-Давид Мало, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Европейското научноизследователско пространство и иновациите“ в Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

По време на разговора бяха обсъдени следващите стъпки по инициативата „Засилен диалог“ между България и Европейската комисия в областта на научните изследвания и иновациите, вкл. възможностите за провеждане на нова среща в страната ни през 2027 г.

Акцент в разговора беше поставен и върху изпълнението на препоръките по Механизма за подкрепа на политиките (Policy Support Facility (PSF), включително модернизирането на националната система за финансиране на научните изследвания и създаването на по-добри условия за привличане и задържане на научни таланти.