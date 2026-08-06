Ивелина СТОЯНОВА*

Често можем да прочетем или да чуем, включително от уважавани български журналисти, политици и общественици, изречения като тези: Бихте ли намалили ползването на изкуствен интелект, имайки се предвид вредите върху околната среда?; Състоянието на финансите в страната е адекватно, имайки се предвид ситуацията, в която се намираме. Има ли проблем в тези изречения и използваните в тях деепричастия?

Правилото гласи, че деепричастията (глаголни форми със завършек -ейки / -айки / -яйки) се употребяват само ако действието, което изразяват, протича едновременно с действието, означено с лична глаголна форма в изречението, и то при условие че вършителят и на двете действия е един и същ (Официален правописен речник на българския език).

Използваното деепричастие: имайки се предвид (нещо) (от някого) участва в така наречената възвратно-пасивна форма на личния глагол имам от израза имам предвид (нещо): има се предвид (нещо) (от някого). По тази причина вършителят на действието, представено от деепричастието, не съвпада с вършителя на действието на личния глагол в изречението. Затова тези употреби са неправилни.

В такива случаи може да се използва подчинено изречение вместо деепричастие: Като имате предвид вредите върху околната среда, бихте ли намалили ползването на изкуствен интелект?; Състоянието на финансите в страната е адекватно, като се има предвид ситуацията, в която се намираме.

*Д-р Ивелина Стоянова е главен асистент в Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.