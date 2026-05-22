Средно училище „Св. Климент Охридски“ в Добрич посреща през май 2026 г. 200 ученици от 35 училища в страната за финалния етап на XII национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“.

За участие тази година са подадени общо 450 разработки от 58 населени места,

като след предварителната оценка до присъствения етап достигат 150 творби в три възрастови групи. Преди година изпратените творби са 350 от 42 населени места от всички краища на страната, а до финала достигат 150 от тях.

Форумът се организира от добричкото училище с директор Силвия Димитрова със съдействието на местната община и Регионалното управление на образованието и на Департамента за модерно обучение на Висшето училище по мениджмънт. Проявата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Младите граждански гласове на България представят по време на работните заседания създадените от тях вълнуващи,

отлично подготвени и тематично интересни проекти, презентации и есета, разкази, драматизации, филми, рисунки и плакати. Те са посветени на ролята на семейството, училището и обществото за личностното развитие и гражданското израстване на младите хора. Сред разгледаните теми са и проблеми, свързани с общуването, агресията в училище и в обществото, себепознанието, проявата на емпатия, силната връзка с българския фолклор, историческата памет и опазването на околната среда, отбелязват организаторите на надпреварата.

Младите творци от гимназиален етап излагат своите разсъждения и силни послания по актуални въпроси като възпитание, толерантност, различните лица на тормоза, съхранението на националната памет и идентичност, здравна култура и др.

Разработките и представянето на финалистите са оценени от жури, в което влизат проф. Димитрина Каменова, проф. Николай Колишев, Светлана Василева – началник на РУО – Добрич, Здравка Добруджанска – старши експерт в РУО – Добрич, Димитър Дуков – журналист, Теодора Денкова – директор на Регионалната библиотека „Дора Габе“, и Силвия Димитрова – директор на СУ „Св. Климент Охридски“ в града. Те присъждат общо 58 награди в различните раздели и три възрастови групи.

В раздел „Лично творчество“ в първа възрастова група (IV – V клас) с творбата „Силата, която не се вижда“ печели Сияна Николаева (ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград). Втора и трета са Даная Димитрова (ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч) и Владислава Михайлова (ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен). В раздел „Проекти“ в първа група печели Никол Стойчева (СУПНЕ „Фридрих Шилер“, Русе) с „Рекламата крещи, когато разумът мълчи“. Втора е Маринела Иванова (СУ „Св. Кл. Охридски“, Добрич), а трети – Йоана Трендафилова и Симеон Торнев (ОУ „Иван Вазов“, Силистра).

В раздел „Драматизации“ в първа група „Правила във вълшебната гора“ носи първо място на Ивет Петрова, Виторио Игнатов, Калина Йорданова и Никол Стойчева от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе. То е поделено с група ученици от варненското ОУ „Панайот Волов“, които представят „Майка“.

Втори с „Бъдни вечер“ са петокласници от ОУ „Иван Вазов“ – Силистра, а трети са четвъртокласници от ОУ „Кап. Петко войвода“ – Варна, със „Заветът на капитана“.

В раздел „Есе/разказ“ във втора възрастова група (VI – VII клас) победител с творбата „Игра на живот“ е Ева Ганчева (3. ОУ „Ангел Кънчев“, Варна). Нейни подгласници са Елизабет Тончева (ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч) и Михаела Георгиева (3. ОУ, Варна).

В раздел „Проекти“ във II група с разработката „Гайдата – историята на моето детство – Светът на гайдарчето“ печели Александър Стефанов (СУ „Н.Й. Вапцаров“, Силистра). Второто място е за Виктория Миткова и Росина Веселинкова (III ОУ „Димитър Благоев“, Шумен), а трети се нареждат Живко Атанасов и Димо Колев (ОУ „П.Р. Славейков“, Варна).

В раздел „Презентации“ в същата група с „С песен в сърцето“ начело е Гергана Стефанова (ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч). Трето място е присъдено на Хюррем Ибраим (ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище, обл. Силистра).

В раздел „Драматизации“ във втора група „Огледалото на нашенци“ носи първо място на седмокласници от ОУ „Кап. Петко войвода“ – Варна. Трети са Стефан Тодоров, Стелиян Попов и Никола Тодоров от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Силистра, за изпълнението си в „За буквите“.

В раздел „Есе“ в трета възрастова група (VIII – XII клас) първото място е споделено между Мелтем Ахмед (IX кл., ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград) с „Трите огледала: Как семейството, училището и обществото извайват човека у мен“ и Александра Чанева (9. СУ „Йордан Йовков“, Тервел) с „Войната – избор или безизходица“. На второ място също са двама участници: Ванина Валентинова (X кл., ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград) с „Живот в сянката на зависимостта“ и Кирил Киров (IX кл., ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище) със „Спасение“. Трети са Жасмина Люцканова (XI кл., 3. ПМГ „Акад. Методий Попов“, Варна) с „Пациент или код в системата“ и Димитър Костадинов (VIII кл., СУ „П.Р. Славейков“, Добрич) с „Отговорността на непълнолетните – граница между възпитание и наказание“.

В раздел „Проекти“ в трета група отново има две първи места – разработката „Етнографската група „капанци“ на Анита Андреева (X кл., ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград) и „Невидимият враг в класната стая“ на Никол Ненова (X клас, ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище).

Втори се нареждат Белослава Трифонова (X кл., ПГСУАУ „Атанас Буров“, Силистра) с „AI и аз – отговорност, знание, действие“ и Неда Шаханова, Михаела Славова и Дебора Иванова (XI кл., МГ „Баба Тонка“, Русе) с „Усмихнати деца – здраво бъдеще“. Третото място печелят Ростислава Стоянова и Дарина Илиева (XI кл., СУ „Никола Вапцаров“, Силистра) с „Изворните чешми в моя роден край!“ и Елиф Шакир (НТГ – Пловдив) с „Опазване правата на децата – ключ към безоблачно бъдеще!“.

В раздел „Презентации“ в трета група са присъдени две първи места – на Анна Георгиева и Джансу Исмаилова (XII кл., СУ за ХНИ „Константин Преславски“, Варна) за „Променя ли света поколението Z?“ и на Росен Керанов (VIII кл., СУ „Йордан Йовков“, Тервел) за „Учебникът или телефонът – дилемата на XXI век“. Второ място печелят Виктория Златева (VIII кл., СУ „Иван Момчилов“, Елена) със „Семейство, училище, общество“ и Георги Тунчев (XI кл., СУ за ХНИ, Варна) с „От вкъщи до обществото: къде се ражда отговорният гражданин?“. Трети са Мария Шибилова (VIII кл., СУ „Иван Момчилов“, Елена) с „От ценностите в семейството до отговорността в обществото“ и Грациела Енчева и Ясмин Истикбал (VIII кл., СУ „Св. Климент Охридски“, Добрич) с „Изкуството като глас, който остава“.

В раздел „Филми“ в трета група победител с лентата „Традиция и модерност – конфликт или баланс?“ е Диляна Георгиева (X кл., СУ „Димитър Маринов“, Лом). Нейни подгласници са Денислав Кадиров и Георги Василев (XI кл., СУ „Любен Каравелов“, Добрич) с „Между редовете“ и Виктория Маркова, Миа Пенчева, Александър Иванов, Йоана-Мария Йорданова, Данина Димитрова, Юлиан Ефтимов, Виктория Петрова, Петър Василев, Християн Щърков (VIII – XI кл., ЧПГТП „Райко Цончев“, Добрич) с филма „Не искам герои. Само човек!“.

В раздел „Рисунка“ в групата IV – V кл. призьорите са Карина Бошнакова (V кл., 3. ОУ, Варна), Виктория Бояджиева (IV кл., СУ „Св. Кл. Охридски“, Добрич) и Рубин Рубинов (V кл., ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище, обл. Силистра).

В групата VI – VII кл. първа е Александра Минчева (VI кл., СУ „Н.Й. Вапцаров“, Силистра). Втори се нареждат Ива Найденова (VI кл., ОУ „Васил Левски“, Ловеч) и Джервиш Райчева (VI кл., ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище, обл. Силистра). Трета е София Пенчева (VII кл., СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе).

В групата VIII – XII клас първите три места заемат Ивона Смокова (IX кл., ЕГ „Гео Милев“, Добрич), Невена Драганова (X кл., СУ „Н.Й. Вапцаров“, Силистра) и Йоана Димитрова (VIII кл., ЕГ „Гео Милев“, Добрич).

Надпреварата за плакат печели Михаил Георгиев (XI кл., СУ „Св. Кл. Охридски", Добрич), следван от Свилена Петрова (VIII кл., СУ „Йордан Йовков", Тервел) и Симона Миткова (XI кл., СУ „Св. Кл. Охридски", Добрич).