За поредна година при голям интерес преминава Националният конкурс „Моите детски мечти“, организиран от Националния дворец на децата и Министерството на образованието и науката. Традиционно той е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

В направление „Литературно творчество (поезия и проза)“ творбите са оценени от жури с председател Даниела Димова – старши учител в Националния дворец на децата, и членове Цветомила Бечева – специалист-организатор при НДД, и Теодора Христова – учител в НДД.

В раздел „Поезия“ в първа възрастова група победител със „Светът ще се промени“ е Деа Димитрова (IV клас, ОУ „Св. Климент Охридски“, Павликени) с ръководител Невена Пенкова. След нея се нареждат Изабела Николова (IV клас, ОУ „Васил Левски“, Правец) и Весела Калоянова (IV клас, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора).

Колективна награда получава IVВ клас от ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора, с ръководител Нина Талаянова.

Във втора възрастова група (V – VII клас) първи с „Детски мечти“ е Георги Димов (VII клас, ОУ „Неофит Рилски“, с. Ягодово, общ. Родопи) с ръководител Иван Георгиев. Негови подгласници са Елица Маринова (V клас, СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг) и Веселина Димитрова (VI клас, ОУ „П.Р. Славейков“, Ямбол). Колективна награда е присъдена на ОУ „Неофит Рилски“ – с. Ягодово, общ. Родопи, и на СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг.

В трета възрастова група (VIII – ХII клас) първа с „Да бъда светлина“ е Фея Гератлиева (IX клас, клуб „Светлини сред сенките“, ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък) с ръководител Валентина Димова. Второто и третото място са за Мариела Велинова (VIII клас, ОДК – Казанлък) и Флора Боянова (IX клас, СУ „Г. Ст. Раковски“, Котел).

В раздел „Проза“ в първа група победител с „Приказка за мечтите на мухата еднодневка“ е Калоян Делчев (II клас, ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград) с ръководител Румяна Несторова. След него се нареждат Рая Мутафчиева (III клас, ОДК – Казанлък) и Елеонора Паунова (IV клас, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора).

Във втора група начело с „Ще оставя прозореца открехнат“ е Ева Янкова (VII клас, 1. ОУ „Христо Ботев“, Търговище) с ръководител Галина Станчева. Следват я Джулия Пицути (VI клас, ЧОУ „Св. Седмочисленици“, Ловеч) и Цветелина Христова (VI клас, ОУ „П.Р. Славейков“, Ямбол).

Колективна награда получават представителите на ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив, с ръководител Петя Динкова.

В трета група с „Мечтата, която не ми позволи да се счупя“ печели Никола Кацарски (IX клас, НУИ „Панайот Пипков“, Плевен) с ръководител Диана Горанова. Сред призьорите се нареждат и Синем Шукриева (VIII клас, клуб „Репортери“, ЦПЛР – ЦУТНТ, Разград) и Кирил Киров (IX клас, ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище).

Колективна награда получава „Ателие за приказки“ при НЧ „Христо Ботев 1937“ – Бургас, с ръководител Атанаска Желязкова.

В направление „Музикално изкуство“ оценяването е дело на жури с председател Силвия Статкова – преподавател и композитор, и членове Емил Струнджев – преподавател и композитор, и Александър Кочков – преподавател и старши учител.

В раздел „Написване на нова детска песен (забавна) с непубликувана музика по собствен текст, неучаствала в други конкурси и фестивали“ в групата V – VII клас първо място за музиката и текста на песента My Childhood Dreams печелят Петра Такева и Тея Недялкова (V клас).

В трета група е присъдено само едно трето място на Маргарита Хатченко (VIII клас) за Holiday Song.

В раздел „Написване на инструментално произведение“ във втора група журито опредяла едно второ място на Михаела Карова (V клас) за пиесата за пиано „Зимни игри“.

В направление „Изобразително изкуство“ класирането е дело на жури с председател Галя Георгиева – експерт в МОН, и членове д-р и.н. Дария Василева – БАН, и Костадинка Кръстева – учител в НДД.

В раздел „Рисунка“ в първа група победител е Даная Димитрова (IV клас, артклуб „Тея“, ЦПЛР – ОДК, Ловеч) с ръководител Кремена Попова. Второто място поделят Ачелия Абаз (7 г., Школа по изобразително изкуство, ЦПЛР – ОДК, Ардино) и Иван Боринаров (II клас, клуб „Еврика“, ЦПЛР – ОДК, Петрич). Трети е Владислав Кахайов (8 г., школа „Колорит“, ОНЧ „Заря 1858“, Хасково).

Във втора група първа е София Владимирова (VI клас, школа „Мода и дизайн“, НДД) с ръководител Милена Владкова. На второ място са класирани Рая Йосифова (VI клас, артателие „Рисувай с вяра“, НЧ „Парашкев Цветков“, Плевен) и Емилия Стойчева (V клас, артклуб „Тея“, ЦПЛР – ОДК, Ловеч). Трети са Сияна Събева (VII клас, СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново) и Косара Атанасова (13 г., школа „Колорит“, ОНЧ „Заря 1858“, Хасково).

В трета група на първите три места са класирани Стефани Нанчева (IX клас, школа „Колорит“, ОНЧ „Заря 1858“, Хасково) с ръководител Веселина Делчева, Виктория Донева (XI клас, ПГСАГ „Ангел Попов“, Велико Търново) и Иван Тодоров (X клас, артшкола „Живопис“, Военен клуб – Казанлък).

В раздел „Приложно изкуство“ в първа група печели Берен Исмаил (II клас, СУ „Христо Ботев“, с. Чорбаджийско, обл. Кърджали) с ръководител Ирина Йосифова.

Във втора група колективна първа награда получават Владимирова (VI клас), Магдалена Митева (VI клас) и Христина Вачева (VII клас) от школа „Мода и дизайн“ в Националния дворец на децата с ръководител Милена Владкова.

Индивидуално първо място печели Емоника Николова (VI клас, СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица) с ръководител Надежда Георгиева. Втора е Сиана Павлова (VI клас, СУ „Алеко Константинов“, Луковит), а трета – Виктория Канева (Школа по етнография при Младежкия център – Хасково).

В трета група призьорите са Божидара Хинова (X клас, СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица) с ръководител Надежда Георгиева, Никола Кацарски (IX клас, НУИ „Панайот Пипков“, Плевен) и Виктор Делчев (XI клас, МЦ – Хасково).

Журитата в трите направления на Конкурса присъждат и поощрителни награди в различните възрастови групи и раздели.

Лауреатите от надпреварата получават своите награди на 26 февруари на церемония в Националния дворец на децата в София. Аз-буки