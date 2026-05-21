Силна емоция, патриотичен дух и преклонение пред героите на България изпълниха сцената на Общинския театър – Кюстендил, по време на тържествения концерт-спектакъл и официалната церемония по награждаването в областния конкурс „Железният полк“. Събитието, организирано от Народно читалище „Генерал Владимир Заимов 2013“ под патронажа на кмета на Община Кюстендил, се превърна в истински празник на историческата памет и българския дух.

Инициативата бе посветена на 140-годишнината от създаването на 13-и пехотен Рилски полк – легендарния Железен полк,

останал в историята като символ на смелост, чест и безрезервна любов към Родината. Именно паметта за подвига на българските воини вдъхнови десетки млади хора от област Кюстендил да се включат в Конкурса със свои творби.

Общо 125 ученици представиха литературни произведения, рисунки и проекти, посветени на героизма на българските войници. Всяка рисунка, стихотворение, есе или разказ носеше силно послание за признателност към подвига на героите и превърна конкурса в истински урок по родолюбие. Чрез своя талант и отношение към историята младите участници доказаха, че паметта за героите не избледнява, а продължава да живее и да вдъхновява новите поколения.

Особено въздействаща бе и празничната програма с участието на ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов“. С музика, слово и емоционални изпълнения децата успяха да развълнуват публиката и да създадат атмосфера, изпълнена с гордост, признателност и патриотичен дух.

В подготовката на концерт-спектакъла участваха Офелия Георгиева – ръководител и сценарист, Слава Соколова – ръководител на вокална група „Звънче“, Изабела Зарева – ръководител на мажоретния състав, както и Венцеслав Илчев, който бе не просто водещ на церемонията, а човек, вложил сърцето и душата си в каузата и в подкрепата към всяко дете на сцената.

Залата на театъра бе изпълнена с ученици, родители, учители, общественици и гости. Сред официалните гости бяха Димитър Велинов – председател на Общинския съвет – Кюстендил, Николай Дочев – заместник-кмет на община Кюстендил; Валентин Дебочички – директор на Регионалния исторически музей – Кюстендил, и приятели на читалището.

По време на церемонията бяха връчени специални отличия от партньорските институции, както и награди за класираните участници в различните категории и възрастови групи. Грамоти получиха и училищата с най-активно участие в конкурса.

Организаторите подчертаха, че конкурсът „Железният полк“ отдавна е надхвърлил рамките на творческа инициатива и се е превърнал в кауза, която съхранява историческата памет и възпитава уважение към героичното минало на България.

Предстои и издаването на специален сборник с литературните творби на участниците. В него ще бъдат събрани стихотворения, есета и разкази на деца и младежи от област Кюстендил – свидетелство за живата връзка между младото поколение и българската история.

„От Народно читалище „Генерал Владимир Заимов – 2013“ вече работим по осигуряване на финансиране за реализирането на изданието, което ще остане като траен знак, че духът на Железния полк продължава да живее чрез таланта, паметта и родолюбието на децата на Кюстендил“, обяви председателят на читалището Цветомира Маринова.