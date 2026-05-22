По случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките кани всички желаещи да се включат в кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“, съобщават от Пресцентъра на Института.

На 24 май 2026 г. от 10:00 до 14:00 ч. в центъра на София – пред парка „Княжеска градина“ срещу Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – малки и големи ще могат да направят кратка диктовка, за да проверят знанията си по български правопис и пунктуация и да станат част от празника на българската азбука, просвета и култура.

Инициативата се провежда за поредна година и вече се утвърди като едно от традиционните събития, посветени на 24 май.

Тя събира ученици, учители, родители и всички приятели на българския език около идеята, че грамотността, знанието и уважението към словото са сред най-ценните основи на обществото.

По време на събитието млади учени от Института за български език ще разговарят с посетителите, ще дават езикови съвети и ще поясняват най-често допусканите грешки в българския език.

Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ е част от дългосрочните усилия на Института за български език при БАН за насърчаване на грамотността, интереса към българския език и общественото внимание към значението на образованието и науката.