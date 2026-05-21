„Тук виждаме традициите, които срещат бъдещето.“ С тези думи заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева откри STEM центъра в столичното 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, съобщава Пресцентърът на МОН. Училището е правоприемник на създадената преди 144 години Софийска класическа гимназия.

По думите на д-р Панчева екипът на

училището успява да съхрани възрожденския дух, като го среща с новите технологии и иновациите

в ново образователно пространство.

„Убедена съм, че учениците с помощта на своите учители ще открият в този център професиите на бъдещето и ще придобият умения, които ще са им полезни за реализацията в живота“, каза зам.-министър Панчева.

Центърът, изграден с 351 155 евро от Плана за възстановяване и устойчивост, е в направления „Дизайн и 3D Прототипиране“, „Роботика и киберфизични системи“ и „Математика и информатика“. Оборудвани са и 10 високотехнологични и свързани класни.

„Това са области, които не просто подготвят учениците за професиите на бъдещето – те ги учат да бъдат изследователи, създатели и активни участници в един все по-дигитален свят“, подчерта директорът на гимназията Веселка Тепавичарова.

Учениците демонстрираха как конструират и управляват роботи и прототипират.

Те показаха и умения в програмиране, криптиране и дешифриране.

В центъра има „Фото-видеостудио“, учебна работилница, интерактивен дисплей, конферентна камера, документен визуализатор и друга съвременна техника.

В Първо училище, което има статут на иновативно, се обучават почти 1000 ученици. В гимназиален етап има две профилирани паралелки по чужди езици с интензивно изучаване на испански и английски език. От тази учебна година има и паралелки по хуманитарни и по обществени науки с интензивно изучаване на испански. Паралелката „Природни науки“ е с интензивно изучаване на английски, а „Икономическо развитие“ – с разширено изучаване на английски език.

От тази година гимназията предлага и професионално обучение по „Маркетингови проучвания“.

Освен в новия STEM център обучението се осъществява в кабинети по природни науки и кабинети по хуманитарни науки.

Сред гостите на откриването бяха началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, директорът на Националния STEM център проф. Николай Шиваров, партньори и създатели на новото технологично пространство и директори на столични училища.