В навечерието на най-светлите празници Обединен детски комплекс – Кюстендил, проведе тържествена церемония по награждаване на участниците в конкурса за детско творчество „Коледа е, стават чудеса“ – събитие, което превърна детския талант в послание за доброта, съпричастност и вяра в чудесата.

Церемонията се състоя в Парк- хотел „Кюстендил“ и събра деца, родители, педагози и представители на институциите.

Събитието бе уважено от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник-областния управител Георги Джоглев и Нели Петкова – директор на дирекция в Община Кюстендил, които изразиха подкрепа за развитието на извънучилищното образование и насърчаването на детското творчество.

Директорът на ОДК – Кюстендил Пролет Хранова подчерта, че тазгодишното издание на конкурса е привлякло над 150 творби – ярко доказателство за активното участие, богатото въображение и художествения потенциал на децата.

„Всяка творба носи частица от светлината, добротата и искрената вяра в чудесата, които правят Коледа толкова специална. Благодарим на екипа на ОДК за професионализма и отдадеността, както и на децата за вдъхновението, което ни подариха“, каза Хранова.

Празничната програма допълни тържеството с изпълнения на вокална група „Шевица“, както и с участия на възпитаници на Театралната школа и Клуба по журналистика към ОДК – пример за целенасочена работа за развитие на комуникативни, артистични и социални умения у децата.

Десетки участници получиха медали, грамоти и предметни награди, а отличените творби ще бъдат включени в предстоящ благотворителен базар. Така конкурсът надгражда художествения процес с възпитание в ценности – солидарност, гражданска ангажираност и отговорност към общността.

С инициативи като „Коледа е, стават чудеса“ ОДК – Кюстендил затвърждава своята роля на значим образователен и културен център, който развива таланта на децата и възпитава духовност чрез творчество.