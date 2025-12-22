Езиковата гимназия „Д-р Петър Берон“ – Кюстендил, започва изграждането на модерен STEM център и високотехнологични класни стаи, които ще бъдат разположени в обновената училищна сграда – част от проекта на Община Кюстендил за енергийна ефективност. Директорът на гимназията Даниела Вучкова представи пред училищната общност инициативата, която трябва да бъде напълно завършена до края на май 2026 г.

„Центърът се изгражда паралелно с ремонтните дейности, за да може учениците ни възможно най-скоро да учат в модерна, функционална и технологично обезпечена среда“, съобщи Вучкова пред вестник „Аз-буки“.

В момента строителните дейности включват вътрешна изолация, като предстои работа по фасадата и покрива.

Новият STEM център ще обедини три високотехнологични кабинета за обучение по физика, химия, биология, география и информационни технологии. Акцентът пада върху зелените технологии, устойчивото развитие и практическата изследователска работа.

„STEM центърът ще предоставя общо пространство за интегрирано обучение по природни науки и география. Очакваме той да повиши интереса на учениците към опитите и да въведе иновативни методи на преподаване“, подчерта пред наш екип директорът.

В съвместната работа ще се включат всички учители по природни науки, а центърът ще бъде свободно достъпен за всички паралелки.

Инвестицията възлиза на 363 000 лв. и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Паралелно с развитието на STEM средата гимназията разширява и международните си инициативи. През следващата учебна година училището ще осъществи мобилност по Програма „Еразъм+“, по която 16 ученици ще посетят Испания, за да практикуват езиковите си умения. До февруари предстои кандидатстване за петгодишна акредитация, която ще осигури устойчиво участие в европейския обмен.

По време на представителната изява учениците показаха урок, който обединява знания от няколко учебни области – подход, активно прилаган от гимназията в различни проекти и сътрудничества.

„Интерактивното и интегрирано обучение е важна част от нашата методика. Новите пространства ще ни позволят да развием този подход още по-успешно“, подчерта директорът Даниела Вучкова.

Кулминация на събитието бе междупредметният урок „Осмозата и животът“, воден от старшите учители Елза Давидкова, Марияна Ябукарска и Донка Стоянова.

Учениците от Екоклуба демонстрираха експерименти, свързани с осмоза, обратна осмоза и осмотично налягане, както и техните приложения – от медицински практики като хемодиализа до географски процеси като засоляване на почвите, дезертификация, адаптация на мангровите гори и опресняване на океанска вода.

Демонстрациите показаха същността на бъдещия STEM център – среда, в която науките се срещат, откривателството се насърчава, а учениците се подготвят за реални предизвикателства.