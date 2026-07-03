С впечатляващи образователни резултати, академични отличия и признание за постижения в науката, спорта, изкуството и обществената дейност ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил изпрати своя випуск 2026.

На тържествена церемония в двора на гимназията зрелостниците получиха дипломите си за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация. Данните за випуска са показателни за високото качество на обучението в училището –

61 ученици завършват с отличен успех, а 14 от тях са с пълно отличие 6.00.

Повече от половината абитуриенти завършват средното си образование с отлични резултати.

Особено впечатляващи са и постиженията на държавните зрелостни изпити. Випускът има 39 отлични оценки от задължителните държавни изпити, сред които пет пълни шестици по български език и литература, отличен резултат по математика (профилирана подготовка), пълно отличие на изпита за придобиване на професионална квалификация по програмиране и три отлични оценки при защитата на дипломни проекти в специалност „Компютърна графика“.

Церемонията бе открита от директора на гимназията Жасмина Мицова-Средова, която поздрави зрелостниците за техните успехи и им пожела увереност, постоянство и смелост в следващия етап от образователния и професионалния им път.

Сред официалните гости бе Владислав Коларов – водещ архитект и възпитаник на училището, който отправи вдъхновяващи думи към младите хора. Поздрав към абитуриентите поднесе и Емилия Атанасова от името на родителската общност. От името на зрелостниците слово произнесе Любомира Симеонова от XIIА клас.

По традиция гимназията връчи своите академични награди на учениците с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити и отличен успех през гимназиалния етап.

Тази година отличието получиха Геро Тодоров и Яна Портарска от XIIА клас.

И двамата завършват с успех „Отличен 6.00“ и постигат максимален резултат на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Геро Тодоров е с отлична оценка и на изпита по математика, а Яна Портарска – на изпита по английски език.

Специални награди получиха и зрелостници с изявени постижения в различни области на знанието. Сред отличените са Геро Тодоров, Любомира Симеонова, Янислав Боцев, Яна Портарска, Бояна Якимова, Елисия Благоева и Василена Борисова. За принос към училищната общност бяха наградени Виктор Валентинов, Гуидо Галени и Иво Джермански от XIIБ клас за своите социални и доброволчески инициативи.

За поредна година беше връчена и стипендията за патриотизъм на името на ген.-майор Константин Жостов, учредена от проф. Иван Гаврилов.

Отличието се присъжда на ученици, проявили отношение към българската история, традиции и общественополезни каузи. Нейни носители тази година са Геро Тодоров и Гуидо Галени.

Тържеството завърши с връчването на дипломите от класните ръководители на четирите паралелки, с много усмивки и заслужено удовлетворение от постигнатите резултати. Випуск 2026 оставя след себе си впечатляваща статистика, но и пример за целеустременост, талант и активна гражданска позиция – качества, които превръщат младите хора в достойни посланици на своето училище и на българското образование.