„Уважаеми гости, има земи, които се измерват в километри, и други – които се измерват с любов. България се измерва с думи и ритъм. Сега ще чуем колко силно тупти българското сърце през стиха, а веднага след това сцената ще оживее под напора на нашите традиции. Представям ви литературно-музикална композиция – специален поздрав за всички Вас от ученици от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, Самоков.“

С тези думи Росица Иванова, началник на РУО – София-област, откри тържествената церемония по връчване на почетното отличие на МОН „Неофит Рилски“ и награждаване на победителите в конкурса „Учител, ученик, директор, училище на 2026 г.“ на Регионалното управление на образованието за Софийска област.

Всяка година по случай 24 май РУО – София-област, приема номинации за конкурса и излъчва победителите. Церемонията включва и награждаване на отличените от конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“ на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението – София-област“.

В приветствието си Росица Иванова изрази увереност, че с наградите, които са признание за приноса и постиженията на ученици, учители и директори, се оценява най-ценното богатство – образованието. Тя

връчи 11 грамоти „Неофит Рилски“ на отличените от МОН директори и педагогически специалисти.

Това са директорите Даниела Колева – на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ в Ботевград, и Иванка Пелтекова – на СУ „Христо Ботев“ в Ихтиман, зам.-директорът в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ в Самоков Валентина Спасова и старши учителите Мая Иванова – ПГТМ „Христо Ботев“, Ботевград, Илонка Лозанова – СУ „Саво Ц. Савов“, Пирдоп, инж. Емилия Цветкова-Йорданова – СУ „Христо Ясенов“, Етрополе, Марияна Кацарова – ПГ „Велизар Пеев“, Своге, Виолета Димитрова – ДГ „Слънчице“, Етрополе, Мария Богданова – СУ „Христо Ботев“, Драгоман, Веска Терзийска – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Самоков, и Маргарита Добрева – ДГ „Радост“ в Ихтиман.

Осем директори и зам.-директори получиха награда за цялостен принос в развитието на образователното дело в Софийска област.

Сред тях са Ирена Коцева – директор на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ в Самоков, Петко Петков – директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Скравена, и Деян Димитров – директор на ОУ „Васил Левски“ в с. Видраре.

Призът „Училище за 2026 г. на Софийска област“ отиде при СУ „Любен Каравелов“ в Копривщица, а директорът Бойка Дюлгярова беше една от петимата, получили награда за директор на 2026-а от Софийска област. С плакет за това отличие си тръгнаха още директорката на ДГ „Здравец“ в Ихтиман Ваня Колева, Клара Милошева – директор на РЦПППО – София-област, който тази година отпразнува 20-ата си годишнина. С приза бе удостоена и Даниела Николова – директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Ботевград, което беше домакин и организира успешно областното състезание по безопасност на движението по пътищата. Петият носител на приза е Христина Николова – директор на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ в Правец.

Любима част на гостите по време на тържествената церемония традиционно са

наградите за учител, млад учител, зрелостник, ученик и отбор на 2026 г. на Софийска област.

Този път отборите, които огласиха с радостни възгласи залата на Културен дом „Искър“, бяха 6 – отборът по тенис на маса, момичета V – VII клас от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Златица с ръководител Каролина Лилова; отборът по баскетбол девойки VIII – X клас от ППМГ „Константин Фотинов“ в Самоков с ръководител Надя Вичева; отборът по бадминтон VIII – X клас от ППМГ „Константин Фотинов“ в Самоков с ръководител Даниел Ризов; отборът по БДП на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Ботевград с ръководител Владимир Стефанов – за цялостен принос за повишаване на авторитета на образователната институция; отборът на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Сливница с ръководител Теодора Петкова, спечелил второ място на областно състезание; и отборът по хандбал девойки XI – XII клас в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Сливница с ръководител Мариела Иванова, спечелил I място на финалите на Ученическите игри 2025/2026 г.

Отличените получават грамоти, плакети, медали и почетни знаци от Росица Иванова и експертите в Регионалното управление на образованието Ася Йотова и Ани Спасова. А старши експертът инж. Вергиния Йорданова заедно с представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София-област, връчиха награди на победителите от конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“.