Предвижда се след обществено обсъждане изучаването на предмета „Добродетели“ в българските училища да започне през учебната 2027/2028 г. Това стана ясно от думите на министър-председателя Румен Радев по време на петъчния парламентарен контрол.

„Имаме пълната подкрепа от Светия синод за предприетите действия и замисъла на правителството как да бъде въведен учебният предмет“, заяви премиерът, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че

в рамките на една година трябва да се направи сериозно обществено обсъждане, да бъдат изработени всички учебни пособия по предмета „Добродетели“,

за да може той да бъде въведен през учебната 2027/2028 г.

„Трябва да е ясно, че всички учебни пособия по предмета „Религия“ са готови и са приети, но по предмета „Добродетели“ не са готови. Те тепърва трябва да се разработват и това е тема на сериозен обществен дебат. И той трябва да бъде направен“, отбеляза Румен Радев.

И акцентира върху необходимостта от сериозно обществено обсъждане, както и дебати с родителски организации. По думите му правителството ще работи така, че да има консенсус в обществото.

Темата за въвеждането на учебен предмет „Добродетели и религия“ в образователната програма е обсъдена и на наскоро проведена среща на премиера Радев с патриарх Даниил, припомня БТА. Обект на разговора са били необходимостта от подготовка на достатъчно на брой преподаватели и съдържанието на учебния материал. Патриарх Даниил е подчертал, че са показателни добрите резултати в училищата, където този предмет вече е въведен като свободно избираем.

Въвеждането на предмет „Добродетели и религии“ бе част от промени в образователната система, записани в законопроект на Министерския съвет за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование през миналата година. В началото на октомври 2025 г. той бе одобрен на първо четене в пленарна зала, но не успя да бъде гласуван окончателно в рамките на 51. народно събрание.