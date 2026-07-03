Девет медала – 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови, спечелиха българските ученици от Европейската олимпиада по география (EGEO 2026), която се проведе във Варна между 28 юни и 3 юли, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

България беше домакин на XII издание на Олимпиадата, която събра едни от най-добрите млади географи от Европа и гостуващи държави, като в надпреварата се включиха над 100 ученици от 13 държави.

Участниците се състезаваха в две възрастови групи: младша – до 16 години, и старша – до 19 години. Състезателната програма включваше три кръга, провеждани изцяло на английски език – писмен изпит с географски казуси, практическа теренна работа в неизвестна за участниците територия и мултимедиен тест с въпроси, придружени от визуални материали като снимки, графики и таблици.

В младшата възрастова група златен медал и абсолютно първо място в групата до 16 години спечели Тея Спирова (Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна).

Сребърни медали в младшата група заслужиха и Калина Шипкова (ППМГ „Никола Обрешков“, Казанлък), Стефан Стефанов (Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, София) и Лев Беленкий (МГ „Д-р Петър Берон“, Варна).

В старшата възрастова група златен медал спечели Звездемир Пенев (МГ „Д-р Петър Берон“, Варна). Сребърните отличия донесоха Лъчезар Митев (Софийска математическа гимназия) и Борис Донков (НПМГ, София). С бронз завършиха Теодор Кочков (НПМГ, София) и Делян-Слав Мирев (МГ „Д-р Петър Берон“, Варна).

Българският отбор бе ръководен от Руслан Милев (ППМГ, Казанлък) и Бяла Момерова (119. СУ, София).

EGEO 2026 е първото домакинство на България на международна ученическа олимпиада по география. Събитието се проведе във Варна като част от инициативата „Геодекада 2020 – 2029“ за популяризиране на географията в българското общество.

Организатори на Олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Община Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.