Любопитство, много въпроси и ценни уроци за безопасността съпътстваха професиографската екскурзия на ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов“ в Районното управление в Кюстендил. Инициативата е организирана от Центъра за кариерно развитие към Обединения детски комплекс – Кюстендил, и кариерния консултант Даниела Пейчева.

В посещението се включиха две паралелки третокласници и една паралелка второкласници, придружени от своите учители. Малките гости бяха посрещнати от инспектор Людмила Терзийска от Детската педагогическа стая към РУ – Кюстендил, която ги запозна с работата на полицейските служители и тяхната роля в обществото.

По достъпен и интересен начин учениците научиха как полицията помага на хората,

как се разкриват престъпления и как се осъществява контролът върху движението на автомобилисти, велосипедисти и пешеходци. Специално внимание беше отделено на правилата за безопасност и на местата, подходящи за детски игри.

Срещата се превърна в истински диалог. Децата задаваха въпроси, изразяваха мнения и показаха завидни познания за безопасното поведение. Те споделиха, че знаят колко е важно да не разговарят с непознати и да не приемат нищо от тях, както и че хората, които нарушават правилата, трябва да носят отговорност за действията си.

Особен интерес предизвика демонстрацията на специализирания полицейски автомобил. Полицейските служители Николай Калъчев и Венци Доганов представиха оборудването му и разясниха в какви случаи автомобилът се движи със светлинна и звукова сигнализация.

Най-вълнуващият момент за много от учениците бе срещата със служебното куче Арес.

Неговият водач – полицай Георги Стоянов, разказа как четириногият му партньор участва в полицейската работа и помага при издирването и залавянето на нарушители.

В края на посещението домакини и гости си благодариха за интересната и полезна среща. Те си пожелаха нови съвместни инициативи и едно спокойно, безопасно и изпълнено с усмивки лято.

Професиографските екскурзии дават възможност на децата да се срещнат отблизо с различни професии, да разширят своя мироглед и да изграждат уважение към хората, които ежедневно работят в служба на обществото.