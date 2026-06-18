Вятър, цвят и плат. Неслучайно тези думи са заглавие на книга за деца, посветена на големите и световно известни майстори в изобразителното изкуство – българина Христо Явашев-Кристо и неговата съпруга и творчески партньор Жан-Клод. Визуалните артисти използват различен вид обагрени платове, с които опаковат огромни по мащаб проекти като реки, мостове и сгради.

На рождения им ден – 13 юни, защото и двамата са родени на една и съща дата, Отдел „Образователни програми“ на Националната галерия в София покани малки и големи на официалното представяне на книгата на Кристина Тужарова и Издателство „Книги за любители“ – „Вятър, цвят и плат“.

„Това е историята на необикновените художници Кристо и Жан-Клод. Разказ за въображението, което оформя реалността, за безграничната енергия, която съпътства вдъхновението. За смелостта да се прекрачват граници, и за откриването на нови хоризонти на мисълта“, споделят за образователната инициатива от Отдела.

В галерия „Квадрат 500“ на площад „Александър Невски“ в столицата, освен че се запознават с новото интересно издание,

деца и родители се включват в творческа работилница,

вдъхновена от емблематичните опакования на двамата художници.

Участниците преобразяват чрез плат, въже и фантазия свой любим предмет, създавайки собствени произведения в духа на творчеството на Кристо и Жан-Клод.

В началото на м. февруари т.г. отдел „Образователни програми“ на Националната галерия посвети още едно творческо ателие за малки и големи на Кристо и Жан-Клод. Работилницата съпътстваше посветената на 90 години от рождението на големите творци изложба „Опакованият Райхстаг“. „Аз-буки“ разговаря тогава с уредника Яна Братанова и отрази инициативата.

Представената вече официално книга „Вятър, цвят и плат“ е част от поредицата за деца на Кристина Тужарова, посветена на известни български майстори в изобразителното изкуство. Освен че пише текста, Тужарова илюстрира творбата. Заедно с Издателство „Книги за любители“ идеята ѝ вече се реализира за Владимир Димитров-Майстора, Иван Милев и Константин Щъркелов. Книжките „Щъркелов, царят на акварела“, „В невидимия свят с Иван Милев“ и „За Майстора на цветовете“ се радват на голям интерес както от страна на децата, така и от техните родители.

Най-новото издание, от което всички научаваме повече за Кристо и Жан-Клод, може да се закупи от книжарниците на Националната галерия, в „Квадрат 500“ и Двореца.