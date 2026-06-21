Годишната изложба на учениците от специалност „Компютърна графика“ към ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, отвори врати и представи впечатляваща селекция от творби, създадени през учебната година.

Експозицията е своеобразен творчески отчет за положения труд, придобитите знания и умения, както и за художественото израстване на младите автори.

Зад всяка рисунка, графика и проект стоят месеци на търсене, експериментиране, вдъхновение и упорита работа. Представените произведения разкриват индивидуалния поглед към света, творческата чувствителност и личния почерк на учениците.

В изложбата са включени учебни рисунки, живописни творби, графични техники като линогравюра и суха игла, свободни композиции на ученици от IX, X, XI и XII клас, както и дипломните проекти на зрелостниците.

Експозицията проследява развитието на младите творци – от първите им стъпки в изобразителното изкуство до изграждането на по-зрели художествени концепции и професионални решения.

Изложбата е доказателство за възможностите, които професионалната подготовка в областта на визуалните изкуства предоставя на учениците, съчетавайки творческо мислене, технически умения и индивидуално развитие.

Преподавателският екип изразява своята признателност към всички ученици за тяхната отдаденост, постоянство и смелост да творят, както и към родителите, които подкрепят таланта и мечтите на своите деца.

Специални благодарности бяха отправени и към преподавателите Детелина Тихолова, Васко Василев, Елица Лазарова, Ивета Николова, Бояна Василева и Диана Мечкова за професионализма, вдъхновението и всеотдайната работа с младите художници.

„Пожелаваме на нашите ученици никога да не губят любопитството си, смелостта да експериментират, и желанието да създават красота“, посочват от ръководството на ПМГ – Кюстендил.