Учениците от театрална работилница „Мизансцен“ към Средно училище „Васил Левски“ в Карлово превръщат сцената в свое призвание и доказват таланта си с поредица от престижни отличия на национални и международни театрални форуми. Сред най-значимите успехи на трупата е отличието от тазгодишния Международен детски фестивал на изкуствата „Млади таланти“, организиран от Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата. Там екипът на „Мизансцен“ печели статуетка за спектакъл на младежка тематика.

Журито отличава и индивидуалните постижения на младите актьори. Мария Кабакова, която се превъплъщава в емблематичната роля на Малкия принц в спектакъла „Мечта за Париж“, печели златен медал за оригинална актьорска интерпретация. Теодор Гърдев е отличен за убедителното си превъплъщение в ролята на Екзюпери Като признание за високото ниво на работа целият екип на театралната работилница получава и специална награда – безплатна творческа ваканция в базите на МОН.

„Изпратихме изключително успешен трети творчески сезон“, разказва за „Аз-буки“ един от ръководителите на младите театрали – учителят Иван Иванов. Зад успехите на трупата стои екип от трима души.

Освен Иванов в него са художественият ръководител Христина Томанова, учител по български език и литература, и преподавателят по математика Веселин Млячков. Любовта на Иван Иванов към театъра личи във всяка негова инициатива. Той е завършил курс по режисура и е защитил докторска степен по педагогика във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а днес продължава да вдъхновява младите хора да откриват силата на театралното изкуство.

„Когато имаме силна мечта и я преследваме, рано или късно тя се превръща в реалност.

Така се роди и мечтата за театралната работилница, а след нея – и завладяващият спектакъл „Мечта за Париж“, казва Иванов.

Постановката представлява поетично-театрална композиция със сценарий и режисура на Христина Томанова. В нея са вплетени произведения на световни и български автори, сред които Артюр Рембо, Жак Превер, Веселин Ханчев и Ърнест Хемингуей.

Успехите на учениците продължават и на Националния детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“ в Сливен. Спектакълът „Мечта за Париж“ впечатлява журито и публиката и носи на състава специалната награда за училищна формация – плакет и диплом.

Успехите са допълнени и от отличието на Общинския съвет – Сливен, връчено от председателя му Димитър Митев за високи постижения в театралното изкуство.

„Зад всеки плакет и диплома стоят месеци репетиции, търсене на истината в образа и безрезервна отдаденост“, казва Иванов.

Театрална работилница „Мизансцен“ е създадена преди три години по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“. Тази година формацията не получава финансиране по програмата, но това не отказва младите актьори и техните ръководители. Със собствени средства и с подкрепата на няколко дарители те продължават да участват във фестивали и да представят достойно своето училище.

„Театър „Мизансцен“ се превърна от училищен проект в истинска школа за характери, където мечтите намират своя път към публиката“, казва Иванов. По думите му успехът на учениците е доказателство, че когато образованието и изкуството вървят ръка за ръка, резултатът е вдъхновяващ пример за младите хора.

Първият спектакъл на „Мизансцен“ е посветен на живота и делото на Васил Левски. Следват няколко коледни постановки, а най-новата – „Мечта за Париж“ – им носи най-големите отличия досега. В състава участват ученици от гимназиалния етап, а в последния спектакъл на сцената излизат 14 млади актьори.