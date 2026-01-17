Има места, които съществуват само на хартия, но има и такива, които живеят чрез хората си. Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) „Д-р Пангелов“ в Две могили е от втория тип. Тук децата не посещават занятия по задължение, а идват всеки ден с голямо желание. И това безспорно е най-големият успех, който едно образователно средище може да постигне. Начело на този прекрасен свят, изпълнен с интересни занимания и истински приятелства, стои Ралица Иванова. Тя е директор на Центъра от 2010 г. насам, като преди това е работила като начален учител.

„Сред децата се чувствам истински щастлива. При нас, в ЦПЛР – Две могили, няма разделение между учители и ученици, защото преди всичко сме приятели. Разговаряме свободно на различни теми и всеки винаги е готов да помогне на другия с каквото може.“

Така започва разговорът ми с Ралица Иванова, директор на Обединения детски комплекс в Две могили. Градът е малък, но за сметка на това хората, които живеят в него, се подкрепят и си помагат, а институциите работят заедно в името на децата.

Моята събеседничка обяснява, че много добре си сътрудничат както с двете училища в града – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“, така и с Детската градина „Св. св. Кирил и Методий“ и с Народното читалище „Св. св. Кирил и Методий 1919“.

„Работим с едни и същи деца и без да се подкрепяме и да си помагаме, няма как да се случват нещата“, обяснява Иванова.

Точно затова винаги в началото на годината провеждат анкета сред родителите какви занимания да предложат на своите ученици. Имат традиция в обучението по спортни танци и тенис на маса.

„С тези занимания започва дейността си нашият център преди повече от 20 години. И много се гордеем с успехите на нашите възпитаници“, посочва моята събеседничка.

Другите групи са по народни танци, Детски танцов състав „Ралички“ , бойни изкуства и математика. А от втория срок на учебната 2025/2026 г. разкриват още две – за турски фолклор, която ще се казва „Йълдъз“ ( в превод означава „Цвете“), и група за тенис на корт. Доказателство за

ползотворното сътрудничество с образователните институции

в града е и това, че със СУ „Св. св. Кирил и Методий“ дори споделят една и съща сграда от много време насам. Там се провеждат част от занятията, а друга – в откритата преди две години от Общината спортна зала „Филип Тотю“.

„Безкрайно благодарни сме и за подкрепата, която получаваме от кмета на община Две могили Мариета Петрова, която е до нас във всичко, което правим“, посочва още Иванова.

И няма как да бъде иначе, при положение че възпитаниците им печелят много награди и отличия от всички състезания, в които участват.

Едно от последните доказателства е участието на клуба по спортни танци „Фламинго – Две могили“ на Международния фестивал по спортни танци в румънския град Александрия в края на миналата година. Танцьорите се представят отлично във всички категории, като печелят първо място в пет от тях: Latin show – 9 г.; Showdanse – 9 г.; Latin show – 11 г., и за спортни двойки – Latinа и Standart.

„При нас обучението по спортни танци се провежда повече от 10 години. Тази година дори бяхме домакин на първия Национален танцов фестивал по спортни танци“, разказва Иванова. Той се провежда

съвместно с Българската федерация по спортни танци.

Състезанието предизвиква голям интерес от страна на деца и ученици от цялата страна. На първото издание се явяват над 250 деца от 13 клуба.

Моята събеседничка искрено се надява и тази година Две могили да бъде домакин на турнира, и с годините това да се превърне в традиция.

Много се гордеят и с групите си по тенис на маса. Децата са разделени на три възрастови групи, като любопитното е, че момчета имат само в първата – I – IV клас. При по-големите са само момичета.

„Това е съвсем нормално, защото, пораствайки, момчетата започват да се интересуват от други спортове като футбол и бойни изкуства, а момичетата продължават да развиват уменията си в тениса на маса. И наистина постигат много добри резултати. Класират се на първи места в много състезания“, обяснява тя.

За тяхната изключително добра подготовка отговаря Даниела Христова, която е треньор не само на момичетата в Две могили, но и на националния отбор по тенис на маса – девойки.

През май миналата година в Две могили се провежда и първият турнир по тенис на маса за момичета до 11 години и девойки до 15 години. Състезанието събира четири отбора от Северна България – Две могили, Полски Тръмбеш, Свищов и Горна Оряховица, и се провежда в отборен формат.

Отборът на Две могили постига впечатляващ успех, като завоюва първите места и в двете категории, а състезателките показват високо ниво на подготовка, отлична техника и завидна спортна форма.

Отборът по тенис на маса е участвал в Световните ученически игри по тенис на маса в Израел, Италия, Франция, Малта, Бразилия и др.

„Не сме голяма община, но се опитваме да осигурим добра среда за развитието на талантите на нашите деца“, завършва Ралица Иванова.