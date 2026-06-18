Националната инициатива „Светилник“ на „Музикаутор“ представя на 20 юни в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“ в София специална музикална програма за жителите и гостите на столицата.

Пространството се превръща в сцена на открито за флашмоб – музикален пърформанс на живо, в който ще се включи и Детският радиохор на БНР.

За „Аз-буки“ Виктория Миндова от „ПР и комуникации“ в „Музикаутор“ сподели, че петото издание на инициативата за даряване на оригинални училищни химни, създадени специално за български училища, символично ще пресъздаде светлината и ще превърне откритото пространство в жива картина на основното послание на

„Светилник“ – музиката създава общност, пази паметта и предава светлина от поколение на поколение.

В събитието ще вземат участие учениците от деветте училища, включени в тазгодишното издание.

Флашмобът ще постави емоционално начало на празничния ден. А по-късно на сцената на Народния театър ще се проведе и тържественият финален концерт „Светилник 2025 – 2026: Че какво без песен е светът“. Тогава когато за първи път ще прозвучат новите училищни химни.

Очаква се на концерта да присъстват над 700 зрители

и да бъде уважен от министъра на културата Евтим Милошев, министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, кмета на Столична община Васил Терзиев, зам.-ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ проф. д-р Елена Тренчева, както и от представители на партньорските организации.

„Вдъхновено от поезията на Дамян Дамянов, мотото на настоящото издание – „Че какво без песен е светът“, подчертава значението на песента като духовен мост между поколенията“, казват организаторите.

След старта на петото издание през октомври 2025 година 9 нови училища получават свой собствен оригинален химн – дарение от българските автори и композитори. Това са:

11. ОУ „Христо Ботев“ в Благоевград;

СУ „Любен Каравелов“ – Копривщица;

СУ „Д-р Петър Берон“ – Костинброд;

ОУ „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище, община Разлог;

СУ „Отец Паисий“ – Самоков;

45. ОУ „Константин Величков“ – София;

97. СУ „Братя Миладинови“ – София;

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас.

Освен това тази година „Светилник“ включва и едно българско училище от бесарабските територии на Украйна – Болградската гимназия „Георги С. Раковски“, Болград, Украйна.

От началото през 2021 г. досега към семейството на „Светилник“ са се присъединили повече от 31 000 ученици и над 2300 учители от 20 населени места.

В създаването на химни за училищата са участвали над 190 автори на музика, текст и аранжимент, а видеата към музикалните произведения са сътворени от пет випуска на факултет „Екранни изкуства“ към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Едно от училищата, получили собствен химн тази година, е СУ „Д-р Петър Берон“ в Костинброд.

Творческият тандем Живко Колев и Светослав Лобошки посвещават работата си на 80-ата годишнина на гимназията с идеята да предадат ценности, които идните поколения ще припознаят.

„Пишейки текста, се опитах да предам чувството за принадлежност към училището, към неговия патрон, местоположение, история. Разбрах колко много могат да научат хората, слушайки химна, колко много емоции могат да ги завладеят“, обяснява Колев.

Зарядът на стиховете носи вдъхновение и на Светослав Лобошки да напише музиката. А зам.-директорът на училището Бонка Янева изразява увереността си, че след като в текста е вплетен просветителският дух на д-р Петър Берон, а мелодията е тържествена и достъпна за младите хора, значи „химнът ще се пее с гордост, а не по задължение“.

Екипът на костинбродското средно училище е убеден, че ако обединяващата сила на произведението може да помогне на учениците да бъдат по-осъзнати и сплотени, то въздействието му ще вдъхнови идните поколения. Защото всяка песен остава като траен символ на училищната идентичност, принадлежност и споделени ценности. И това ще се усети от всеки, който в 11.30 ч. на 20 юни съпреживее музикалната изненада.

„Запазете си деня за „Светилник“, канят организаторите. А ние припомняме думите на Иван Димитров, изпълнителен директор на „Музикаутор“ и идеен вдъхновител на „Светилник“, които каза пред „Аз-буки“ при старта на тазгодишното издание: „Животът би бил безсмислен без творчество – музиката, литературата, поезията, изобразителното изкуство пресъздават емоциите, силата на духа и стремежите ни. Те дават цвят на съществуването ни и ни вдъхват сила да вървим напред“.