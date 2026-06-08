„Както обичам да казвам в последно време, днес е добър ден за българския STEM.“ С тези думи приветства откриването на STEM центъра по природни науки в столичната 157. гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ проф. д-р Найден Шиваров, ръководител на Националния STEM център. Той изрази задоволството си от това, което споделя директорката на гимназията инж. Елена Георгиева в разговора им преди официалното откриване на новата технологична среда – че STEM центърът се ползва от началото на учебната година.

„И това е основната цел – този STEM център, както и изградените във всяко училище наистина да бъдат отворени максимално към учениците и те да придобиват в тях така необходимите им практически умения, които са всъщност уменията на утрешния ден“, отбеляза проф. Шиваров.

Той подчерта още, че живеем в много динамично развиващо се време и сегашните ученици трябва да имат повече от една професия, за да може наистина да си намират добра работа и да живеят достоен живот.

„Проектът за изграждането на STEM центрове в българските училища по Плана за възстановяване и устойчивост на Министерството на образованието и науката е един от най-успешно реализираните проекти, по който към момента вече има изградени над 2200 училищни центъра, три регионални и предстои откриването на Националния STEM център“, допълни още проф. Шиваров.

Като представители на МОН в България,

екипът на Националния STEM е поканен от Европейската STEM коалиция, за да представи страната ни като много добър пример.

„Защото с тези две хиляди и двеста училищни, три регионални и национален център се затваря цялата STEM екосистема и се дава равен достъп на всички ученици, учители, млади учени, докторанти и студенти до така необходимите им нови съвременни знания“, подчерта проф. Шиваров.

Той благодари на екипа на 157. ГИЧЕ за съвместното сътрудничество. И подчерта, че знае през какви трудности е минал всеки директор заедно със своя екип, колко извънреден труд е положил, за да се получат такива добри STEM центрове.

„В последно време виждам, че всеки STEM център е индивидуален и има нещо ново, нещо различно. Тук също виждам някои неща, които много ми харесват“, подчерта професорът.

„Откриваме нашия STEM център – мястото, което ще се срещат знанието и младостта, дръзновението и мечтите. Тук нашите ученици не само ще учат чрез опит и практически умения, но ще могат и да мечтаят“, каза при откриването директорката инж. Елена Георгиева.

Тя отбеляза, че

в новия център ученици и учители разполагат със съвременна лаборатория, оборудвана с най-модерната техника и препарати.

Има пространства за дискусии и такива за представяне на идеи.

„Обединихме се около идеята, че ни е необходим STEM център по природни науки. Това беше много важно за нас, тъй като профилираме ученици в областта на природните науки във втори гимназиален етап. Успяхме да ремонтираме обзаведено пространство и още в началото на тази учебна година то вече се използва. Вече почти 9 месеца използваме лабораторията, която окончателно е обзаведена с цялата необходима апаратура за опити по физика, химия и биология“, обясни още инж. Георгиева.

Тя подчерта още, новият център не е просто съвкупност от лаборатории и оборудване, в които са вложени 185 900,69 евро. А е

пространство за образование, което вдъхновява, и за знание, което се съпреживява.

И подкрепя мисията на училището не просто да подготвя ученици, а да изгражда мислещи, търсещи и създаващи личности.

„В света, който се изменя с изумителна скорост, нашата отговорност е не само да следваме промените, а да подготвяме младите хора за професиите на бъдещето, да им дадем увереност да задават въпроси, смелост да търсят отговори, и свобода да грешат. Днес нашите ученици посрещнаха официалното откриване на нашия STEM център с отбелязване на 8 юни – Световния ден на океаните. Можете да видите техните проекти. Заедно със своите учители те проучиха и описаха най-големите хищници на океана“, заяви още директорката на 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“.

Инж. Елена Георгиева благодари и на своите колеги за това, че не се страхуват от предизвикателствата, че работят в името на израждането и развитието на учениците. И не пестят време и сили да подкрепят тяхната реализация по най-добрия начин.

При откриването на STEM центъра ученици от X и XI клас представиха пред гостите възможностите на новата лаборатория, като под ръководството на своите учители направиха опити по химия.