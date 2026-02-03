Любимите храни на учениците могат да бъдат едновременно полезни и вкусни. В това се уверяват над 1000 ученици от 10 училища в страната, които получават ценни съвети как да готвят здравословно, от шеф-готвач Никола Симеонов. Инициативата е по проект „Култура на храненето – български традиции в Европейския свят“ и се реализира със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщава Пресцентърът на МОН.

Мобилната кухня на шеф Никола влиза в училищните зали,

а учениците разбират как пицата може да е по-малко калорична и кои са най-полезните продукти, с които могат да приготвят любимите си ястия.

Децата не само научават тайните на здравословната храна, но и приготвят менюто заедно с професионалиста. Те разговарят за значението на храната за здравето ни и получават съвети как да приготвят някои от любимите си храни по различен и много по-здравословен начин. Основното послание на шеф Никола Симеонов към тях е, че здравословното може да бъде вкусно и с малко внимание е възможно да се променят най-вредните хранителни навици.

Домакин на финалната демонстрация е 18. СУ „Уилям Гладстон“ в София. В залата на училището се събират 220 осмокласници, някои от които откриват своята кулинарна дарба под вещото ръководство на шеф Симеонов.

Гост на събитието е заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска.

„Ето така трябва да се случва обучението за здравословния начин на живот и здравословното хранене в училище – не с лекции, с назидание и със списъци, а чрез преживяване, диалог, избор и смисъл“, коментира зам.-министър Михалевска.

По думите ѝ именно в това се изразява социално-емоционалното учене.

Тя посочи, че инициативата също е училищна иновация – човек, който е близък до децата, да им помага да усвоят важни за техния начин на живот умения.

Шеф Никола Симеонов е сред успешните участници в Hell’s Kitchen, работил е в ресторант на световноизвестния Гордън Рамзи в Лондон и е автор на книга за полезно приготвяне на най-популярни „улични храни“.

Целта на неговите посещения в българските училища е децата да се запалят по по-здравословни избори от гледна точка на храненето, като това се пренесе и върху семействата им – върху това какво се купува, какво се готви и какво се поднася на масата. Аз-буки