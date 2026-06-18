Отборът на ПГ „Васил Левски“ в Мездра е победител на финала на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата, втора състезателна група VIII – X клас, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Втори са от СУ „Христо Ясенов“ в Етрополе, а трети – ПГТМ „Владимир Комаров“ – Силистра.

В оспорвано съревнование участваха 19 отбора с по четирима състезатели от цялата страна, които решаваха практически тест за правилата за движение и безопасност и показаха умения в преодоляване на препятствия с велосипед.

Домакин на състезанието бе смолянското училище „Проф. д-р Асен Златаров“.

Председателят на Националната комисия по безопасност на движението по пътищата д-р Милен Марков изрази надежда, че участниците в състезанието ще бъдат носители на безопасността по пътища.

При откриването на надпреварата директорът на училището Николай Колев приветства участниците. Сред гостите бяха зам.-кметът на община Смолян инж. Мариана Цекова, началникът на РУО – Смолян Никола Запрянов и д-р инж. Момчил Караиванов – директор на дирекция в Областна администрация Смолян.

Всички участници получиха грамоти за своето участие, а първенците – плакети, грамоти и подаръци, осигурени от училището–домакин и община Смолян.