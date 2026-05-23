Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат на 24 май в празничното шествие в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в София, съобщава Пресцентърът на МОН. В него ще участва и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Регионалното управление на образованието – София-град, и Столичната община организират участието на училищата и детските градини.

Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10,30 часа от площада пред Президентството, ще бъде Гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена.

Пред Българската академия на науките към шествието ще се присъединят представители на научната общност, а пред сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – представители на академичната общност.

Шествието ще достигне до Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където по традиция ще се проведе и официалната церемония за празника.

От 12 ч. заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, кметът на столицата Васил Терзиев и началникът на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Елеонора Лилова ще открият

празничен концерт пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Д-р Елеонора Лилова ще връчи отличията „Звездите на София“, като с тази награда за пръв път ще бъдат удостоени 40 изявени ученици от столичните училища с постижения в образованието, науката, изкуствата и обществения живот.

В тържествения концерт ще вземат участие ученици и младежи от 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“ и Националния дворец на децата.

Програма за 24 май

• 09,30 ч. – Събиране на ученици, учители и директори пред Президентството;

• 10,30 ч. – Официално начало на празничното шествие;

• 12,00 ч. – Начало на тържествения концерт пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ и връчване на наградите „Звездите на София“;

• 13,30 ч. – Начало на концерт пред Народния театър с талантливи деца от детски градини и ученици от начален и прогимназиален етап от София.