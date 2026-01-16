Ученици от Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев“ в София намериха голяма сума пари, документи и животоспасяващи лекарства и ги върнаха на тяхната собственичка, съобщава Пресцентърът на МОН.
Ситуацията се разиграва малко преди Нова година. Жената забравя чантата си на автобусна спирка, където я откриват момчета от VIIIБ клас на Спортното училище, прибиращи се от тренировка. Те
успели да установят коя е собственичката по намерените лични документи и не се поколебали да се свържат с нея, за да ѝ върнат вещите.
Дни по-късно жената потърсила директора на училището Борис Борисов, на когото разказала за случката и му предала благодарствено писмо до училищното ръководство, преподавателите и родителите на учениците.
„Щастлив и горд съм с тази благородна и отговорна постъпка на децата“, коментира директорът Борис Борисов.
Той награди с почетни грамоти учениците Максимилиян Златев, Димитър Цуков, Петър Цуков, Стоян Илков, Румен Даскалов, Стефан Боцев, Цветослав Цветанов и Кристиян Биров.
„Постъпката им е резултат от висок морал и гражданско поведение – качества, възпитавани от спорта, и достоен пример за подражание сред връстниците“, посочват още от Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев“.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg