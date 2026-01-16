Ученици от Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев“ в София намериха голяма сума пари, документи и животоспасяващи лекарства и ги върнаха на тяхната собственичка, съобщава Пресцентърът на МОН.

Ситуацията се разиграва малко преди Нова година. Жената забравя чантата си на автобусна спирка, където я откриват момчета от VIIIБ клас на Спортното училище, прибиращи се от тренировка. Те

успели да установят коя е собственичката по намерените лични документи и не се поколебали да се свържат с нея, за да ѝ върнат вещите.

Дни по-късно жената потърсила директора на училището Борис Борисов, на когото разказала за случката и му предала благодарствено писмо до училищното ръководство, преподавателите и родителите на учениците.

„Щастлив и горд съм с тази благородна и отговорна постъпка на децата“, коментира директорът Борис Борисов.

Той награди с почетни грамоти учениците Максимилиян Златев, Димитър Цуков, Петър Цуков, Стоян Илков, Румен Даскалов, Стефан Боцев, Цветослав Цветанов и Кристиян Биров.

„Постъпката им е резултат от висок морал и гражданско поведение – качества, възпитавани от спорта, и достоен пример за подражание сред връстниците“, посочват още от Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев“.