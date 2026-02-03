Трима млади учени – двама ученици от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и един от Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново, ще представят страната ни на най-големия конкурс за гимназисти в света, свързан с наука и инженерство – Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF, Международен панаир на науката и инженерството).

Те бяха определени по време на тазгодишното издание на „Панаир на науката и иновациите“ – част от Националната програма „Образование с наука“, от жури с председател доц. д-р Димитър Младенов.

Дванайсетокласничката Божидара Пухалева от Софийската математическа гимназия е избрана да представи страната ни на Regeneron ISEF, който ще се проведе във Финикс, Аризона, от 9 до 15 май 2026 г., със своя проект „A Machine Learning Pipeline for Gene Regulatory Network Inference: A Case Study on Protamines“.

„Проектът е в областта на биологията. Божидара се опитва компютърно да определи връзки в генните регулаторни мрежи, като се фокусира върху размножителните качества. Разработката ѝ е от значение за ветеринарната медицина и респективно за животновъдната промишленост“, обясни за „Аз-буки“ д-р Константин Делчев от Института по математика и информатика – БАН.

Той отбелязва, че ученичката разработва проекта си с подкрепата на млад учен от Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН. „Целта на Програма „Образование с наука“ е да насърчи научноизследователските организации да подкрепят ученици и училища“, подчерта д-р Делчев.

Още един възпитаник на СМГ ще участва в престижния конкурс – Никола Веселинов от XI клас. Д-р Делчев посочва, че той е един от двамата български участници, които преди няколко седмици са избрани да участват в престижната шестседмична изследователска школа за ученици Research Science Institute (RSI 2026), която ще се проведе в периода юни – август в Масачузетския технологичен институт, САЩ.

Проектът на Никола Веселинов – „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“, е в областта на алгебрата.

„Никола Веселинов усвоява добре теорията, работи плодотворно с голям интерес към математиката. Скоро не сме виждали ученически резултати в подобна област. Ще бъде интересно как ще продължи да се занимава. Предстоят му натоварени месеци, защото ISEF е през май, а RSI – в периода юни – август“, посочва д-р Делчев.

Третият ученик, който ще представи проекта си в Аризона, е Стефан Куюмджиев, който е XII клас в ПМГ – Велико Търново. Той ще участва с проекта „Per-Axis Weight Deltas for Frequent Model Updates“.

„Стефан работи в сферата на изкуствения интелект. Неговият проект показва обещаващ, лесен и удобен от гледна точка на стойност на ресурсите начин за фино настройване на големи модели изкуствен интелект“, обяснява д-р Делчев.

Той отбелязва, че това е вторият представител на гимназията във Велико Търново, който ще участва в престижното състезание. Негов предшественик е Делян Бойчев. Любопитното е, че двамата работят и с един и същ изследовател – Радостин Чолаков.

Няколко месеца по-рано Стефан представя доклад на NeurIPS – една от най-реномираните научни конференции за изкуствен интелект в света. Тогава той получава подкрепа от гимназията си и от Програма „Образование с наука“.

В тазгодишното издание на „Панаир на науката и иновациите“ са отличени още пет разработки.

Лауреатката на ISEF 2025 и RSI 2025 Димана Праматарова (XII клас, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив“) ще получи финансиране за участие в научна конференция, свързана с нейната разработка „On Weighted and Bounded Multidimensional Catalan Numbers“.

„Проектът на Димана Праматарова е продължение на разработката ѝ от RSI. Тя е лауреат от RSI и отличен математик с високи способности. По този начин се надяваме да премине в професионалната сфера, като започне да работи наравно с нас“, посочва д-р Делчев. Ученичката и нейният научен ръководител ще изберат кой е най-подходящият форум за представяне на нейния труд.

Деветокласничката в Математическата гимназия в Пловдив Никол Николова печели правото да се представи на Luxembourg Science Expo с проекта „Изследване на редици на Де Бройн с параметри и техните свойства“. Тя получи и наградата на American Psychological Association.

Отличен е и Мелих Осман от XI клас в СУ „Васил Левски“ в Ардино. Той получава наградата на Society for in Vitro Biology за своята разработка „Антиоксидантна и антивирусна активност на флавоноидите от растения от род Cuscuta“. Младежът работи по проекта си съвместно с Биологическия факултет на Софийския университет. Д-р Делчев припомня, че в предходни години е имало отличени от Лясковец, Карлово, Барутин.

„Младежи, които да достатъчно усърдни и активни, имат възможност да са сред най-добрите в България, а и на международно ниво. Най-важно е да полагат систематичен труд с подходящ научен ръководител“, казва още събеседникът ми.

В тазгодишното издание на „Панаир на науката и иновациите“ бяха връчени още две отличия. Наградата на Ricoh за устойчиво развитие е връчена на Мая Баналиева и Яна Христова от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, с проекта „AmphiRover“. Наградата на Yale Science and Engineering Society получават Николай Иванов (МГ – Варна) и Елена Йорданова (МГ – Русе) за своя проект „Photometrical Investigation of Gravitationally Interacting Galaxies“. Д-р Делчев отбелязва, че двамата млади астрономи са част от изключително активна общност на астрономи за работа с ученици. Младежите вече имат и публикуеми резултати от своята научна дейност.