Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Това се предвижда в Решение на Министерския съвет за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, съобщи Правителствената информационна пресслужба.

Досега висшите училища бяха длъжни да формират такси за платената форма на обучение, които да са минимум 60% от средствата за издръжка на обучението, които държавата осигурява за студентите в държавна поръчка. Така всяко осигуряване на допълнителни средства от бюджета за издръжка в отделни направления водеше и до увеличение на таксите на студентите в платена форма.

С изменението този базов минимум се намалява с 10%, като се очаква това да се отрази и върху средствата, които заплащат обучаващите се.

За да се даде сигурност и предвидимост на студентите, с измененията се въвежда и изискване

таксите на студентите в платена форма на обучение да не могат да се увеличават през периода на цялото им следване с повече от 20% спрямо първата година.

По този начин ще се елиминира и възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване, се посочва в мотивите за промяната.

Законопроектът предвижда и административни облекчения – занапред удостоверяването на завършена степен на образование или съответно удостоверения за признато образование в чужбина ще става по служебен път от административните органи.