Предметът „Добродетели и религии“ влиза като задължителен в училищата от учебната 2028/2029 г. за учениците, които постъпват в I клас. През следващите години обучението по него ще се въведе последователно в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план. Това е записано в проект на на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от председателя на ресорната комисия в 52. НС Димитър Здравков и народни представители от най-голямата парламентарна група.

Въвеждането на учебния предмет цели възпитание в добродетели и изграждане на устойчива нравствена култура и ценностна система, морална преценка и разбиране на различни гледни точки, посочват вносителите. Те отбелязват още, че предвидените разпоредби не променят светския характер на образованието и гарантират свободен избор между различни учебни програми при зачитане правата на родителите и учениците.

Изучаването на предмета ще става по утвърдени от министъра на образованието и науката алтернативни учебни програми с елементи на конфесионално обучение (с акцент върху религиите, като религия – православие, или религия – ислям) или без елементи на конфесионално обучение (с акцент върху добродетелите – етика и гражданско образование).

Изборът на една от двете възможни учебни програми ще става по решение на родителите на малолетните деца,

а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.

С проекта се предлага и включване в ЗПУО на определение на „конфесионално обучение“ – това е обучение за основните положения на религиите на признатото източноправославно вероизповедание, като и на регистрираните вероизповедания по Закона за вероизповеданията с повече от 8% на самоопределилите се към съответното вероизповедание лица спрямо общия брой на преброените лица при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт.

Относно обучението по „Добродетели и религии“ се предвижда възможност за делене на паралелката на групи. А в случай, че няма достатъчно ученици за сформирането на група за обучение по учебна програма без елементи на конфесионално обучение, се допуска индивидуално обучение за ученик, избрал обучение по тази програма.

Вносителите предлагат още по предмета да не се поставят оценки.

Според тях срокът за влизането на новия предмет след две години се налага поради необходимостта от разработване и утвърждаване на учебните програми, създаване и одобряване на учебниците и за квалификация на учители за неговото преподаване.

С измененията се предлага още

въвеждането от учебната 2027/2028 г. на нова форма на езикова подкрепа – подготвителен езиков клас преди постъпването в I клас,

като част от цялостна нормативна уредба на езиковата подкрепа в системата на предучилищното и училищното образование.

Целта е децата, които не владеят български език в степен, необходима за успешно включване в началния етап на основното образование, да придобият базисните езикови умения, необходими за ефективно участие в учебния процес.

Предвижда се степента на владеене на българския език да се установява чрез стандартизирани инструменти по ред, определен в държавния образователен стандарт

за усвояването на българския книжовен език. Това ще става при постъпването на децата в предучилищно образование, както и в края му; при постъпването в I клас на ученици, които не са били включени в предучилищно образование; при постъпването на ученици, завършили клас, етап или степен в друга образователна система, както и при постъпване в системата на училищното образование на ученици с временна закрила или търсещи или получили право на убежище или международна закрила, които не са завършили или не разполагат с документ за завършен клас, етап или степен в друга образователна система.

Подготовката в подготвителния езиков клас ще се осъществява по учебна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Обучението ще може да се организира в дневна, индивидуална или дистанционна форма според възможностите и конкретните потребности на учениците. Създава се и възможност за продължаване на езиковата подкрепа след постъпването в I клас.

Предвижда се още на учениците от подготвителния езиков клас да се поставя само годишна оценка за владеенето на български език, която се изразява с качествен показател „владее“ или „не владее“ езика в достатъчна степен.

Ученик в подготвителния езиков клас продължава обучението си в I клас независимо от годишната си оценка.

За учениците от I клас, които не са постигнали очакваните резултати, заложени в учебната програма по БЕЛ, се прилага инструментариум за диагностика на владеенето на български език, утвърден от министъра на образованието и науката. Той се прилага от учител, различен от този, който преподава на ученика по учебния предмет. Ученикът повтаря класа, когато резултатите покажат, че той не владее български език в достатъчна степен, за да усвоява ефективно заложените компетентности в общообразователна подготовка.

С проекта се предлага и нарастване на санкциите за родители, които не запишат децата си в детска градина или училище,

или не осигурят присъствието им в образователните институции. досега глобата бе в размер от 50 до 150 лв., но се промените тя е вече от 50 до 150 евро. Промяната предвижда санцията да се налага, ако родители не осигуряват присъствието на децата си в поне 70% от педагогическите ситуации за конкретната възрастова група в детската градини, от учебните часове в подготвителния езиков клас или, от сбора на задължителните и избираемите учебни часове от училищния учебен план.

Всички останали санкции, предвидени в административнонаказателните разпоредби на ЗПУО, също се променят от лева в евро.

Внесеният проект е седмото предложение за промени в Просветния закон от началото на работата на настоящото Народно събрание.

Акцент върху ранното детско развитие, качеството на образованието и благополучието на децата и учениците, развиване на медийна грамотност и критическо мислене и на умения за работа със съвременни технологии и изкуствен интелект предвижда проект за промени в ЗПУО, внесен от Елисавета Белобрадова и група народни представители.

И в този проект се предвижда подготвителен езиков клас и езикова подкрепа на децата и учениците съобразно техните потребности на всеки етап от развитието им.

Предлага се още в комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на държавните и общинските институции да влизат петима членове – по един представител на РУО, на общинската администрация (или на заинтересована страна, съответстваща на профила на институцията, за държавните институции), на работещите в институцията, представител, определен от обществения съвет на институцията, и представител на родителите от училищното настоятелство, ако има такова.

Освен това се предлага директорите на държавни и общински училища да имат до два последователни 4-годишни мандата.

С проекта се предлага и нормативно уреждане на фигурата на образователния медиатор.

Предвижда се още забрана педагогическите специалисти да дават платени уроци на деца и ученици от образователната институция, в която работят.

Атестирането на педагозите пък не може да става единствено на базата на документи и количествени показатели, а трябва да се основава и на качествени методи, наблюдение на часове, оценяване на ефективността на преподаването и управлението на институциите.

Предлага се и за периода от 1 юни до 14 септември по решение на Общинския съвет за територията на съответната община да може да бъде определена такса за посещение на самостоятелните детски ясли и детските градини.

С проекта се предлага и прецизиране на приема в VIII клас и XI клас, като се предвижда той да се извършва въз основа на резултатите от всички национални външни оценявания, преминати от учениците до съответния момент, когато това е предвидено в закона или в държавния образователен стандарт.

В проект, внесен от акад. Николай Денков и група народни представители, пък се предлага цялостна рамка за въвеждане на обучение по използване на изкуствен интелект, както и развитие на критично мислене и меки (социални) умения в училище.

Учениците ще трябва да декларират, когато са използвали ИИ в задачите си,

учителите ще бъдат подкрепени със специализирани обучения за работа с ИИ технологиите, а училищата ще приемат правила за тяхното използване и публично ще информират какви системи използват. Предвидени са и санкции при злоупотреби и нарушения.

В друг проект, подготвен от същата парламентарна група, се предвижда въвеждането на нов общообразователен предмет „Добродетели и ценности“, който да влезе в учебната програма от 2027/2028 г. Целта е учениците да развиват нравствени добродетели, гражданска култура, уважение към човешкото достойнство, демократичните ценности, културното наследство и обществената отговорност. Програмата няма конфесионален характер, не цели религиозно възпитание и предвижда теми, свързани с етичното поведение, правата на човека, доброволчеството, устойчивостта срещу всички форми на насилие и други.