Четири медала – два златни, сребърен и бронзов, спечелиха българските ученици от X юбилейна Европейска младежка олимпиада по информатика.

Най-добрите млади информатици до 15,5-годишна възраст от цяла Европа премериха сили в Каунас, Литва.

Златните отличия спечелиха осмокласникът Борис Бобев и седмокласникът Александър Вълчев от ППМГ „Нанчо Попович“ и школа „А&Б“ в Шумен. Сребърния медал донесе Дамян Свободников (VIII клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна), а с бронз се окичи Ангел Раев (VII клас, ППМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово).

Ръководители на националния отбор са Петър Петров и Иван Лупов. В българската делегация участват още президентът на Европейска младежка олимпиада по информатика Бисерка Йовчева, членовете на международните комитети Илиян Йорданов, Румен Михов, Борис Михов и Добрин Башев, както и треньорът на шуменските състезатели Явор Василев.

Надпреварата е създадена в България през 2017 г. и се превърна в най-силното състезание по информатика за младежките национални отбори.

Нейни създатели са Бисерка Йовчева, Алексей Христов, Елена Маринова и проф. Красимир Манев. Състезанието следва правилата и стандартите на Международната олимпиада по информатика. Състезанието е индивидуално, като всеки отбор включва четирима ученици и двама ръководители.