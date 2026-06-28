„Скъпи деца, тук сте се събрали от различни краища на света. В ежедневието си говорите различни езици. Българският език обаче ви свързва и благодарение на неделните училища днес всички можете да общувате помежду си.“

С тези думи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев поздрави участниците в Десетия международен конкурс за четене на български език за ученици от I и II клас от българските училища в чужбина, чийто домакин тази година беше Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж, съобщава Пресцентърът на МОН.

Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на Конкурса.

Той призова децата да продължават да учат с постоянство, да следват всеотдайността на своите учители и да се вслушват в родителите си. „Така ще запазите връзката си с България, ще бъдете граждани на света и горди българи“, каза още министърът.

Учениците Николас Хулала от българското училище „Христо Ботев“ в Братислава и Леа Тодорова от неделно училище „Кирил и Методий“ в Париж бяха „короновани“ за цар и царица на буквите.

Проф. Вълчев връчи плакет на Министерството на образованието и науката на директора на училището Камелия Конакчиева-Трибулен за приноса към съхраняването на българския език и култура сред сънародниците ни във Франция. Той отличи и най-малките участници в конкурса със статуетките „Буквознайко“ – първокласничката Александра Кохчиева от БНУ „В. Левски“ в Лийдс и второкласничката Мина Мария Йоанна Шустер от БНУ „Ран Босилек“, Брюксел, Белгия.

65 ученици от български училища в Белгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Нидерландия, Словакия, Украйна и Франция

премериха сили в конкурса, който тази година се проведе под патронажа на посланика на България във Франция Радка Балабанова-Рулева. Инициативата се реализира с подкрепата на Националната програма на МОН „Роден език и култура зад граница“.

През целия ден за участниците и гостите бяха организирани творчески работилници, кътове за снимки и срещи с героите от театралния клуб на училището. Учениците преминаха през трите кръга на конкурса, а програмата беше допълнена с изпълнения на вокална група „Китчица“, участие на победители от предишни издания и театралната постановка „Огнивото“ по приказката на Ханс Кристиан Андерсен, представена от учителките Ваня Донева и Ирина Георгиева.

В рамките на посещението си министърът даде интервю на младите репортери Жул и Зофия от VI клас в БНУ „Кирил и Методий“ – Париж, които отразяваха конкурса.

Конкурсът е създаден през 2017 г. по инициатива на Българското неделно училище „Аз Буки Веди“ в Кьолн, Германия.

Тази година се проведе неговото десето издание, като всяка година домакин е различно българско училище в чужбина. Журито беше с председател проф. Живка Колева-Златева и членове доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова, Цвета Брестничка и Валентина Стоева.

По време на церемонията Димитринка Никлина, ръководител на Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Дортмунд, прие символично домакинството на следващото издание на конкурса.

Сред гостите бяха народният представител Елисавета Белобрадова, секретарят по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента Милена Димитрова, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова и представители на българската общност във Франция.