Министерството на образованието и науката инициира работна среща с директори на детски градини и училища, в които се обучават деца и ученици от уязвими групи, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Ръководители на 15 образователни институции в различни населени места обсъдиха с министър Георги Вълчев, заместник-министър Таня Панчева и експерти по приобщаващо образование предизвикателствата в системата и възможностите за подобряване на подкрепата чрез по-добра координация между институциите.

„Искаме да проведем откровен диалог и ясно да формулираме проблемите, за да намерим заедно решения, които да са от полза както за децата, така и за вас и за цялата система“, подчерта проф. Георги Вълчев.

В дискусията бе поставен акцент върху необходимостта от засилване на партньорството между институциите в рамките на Механизма за съвместна работа по обхвата и задържането на децата и учениците в образователната система. Подчертана бе и ролята на медиаторите в този процес.

Участниците се обединиха, че предучилищното образование е ключов етап за успешната подготовка на децата за училище. „Добрата подготовка в ранна възраст е основа за по-успешното развитие на всяко дете. Важен е и преходът към училище, както и усъвършенстването на инструментите за проследяване на ранното детско развитие“, отбеляза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева.

Участниците обсъдиха и необходимостта от отчитане на регионалните специфики при планирането на мерките. Директорите се ангажираха да представят и конкретни предложения за работещи практики и подходи, съобразени с особеностите на техните общности и региони, които могат да послужат за основа на последващи действия и решения както на местно, така и на национално ниво. Бе постигнато съгласие, че ефективните решения изискват активен диалог, координирани действия и конкретни стъпки за подобряване на достъпа до качествено образование за всяко дете.

В срещата участваха също Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, и Анелия Йотова – държавен експерт в Дирекцията.