Резултатите от националното външно оценяване в края на IV клас са публикувани в информационната система https://infopriem.mon.bg/. Проверката става с входящ номер и идентификационен код, съобщава Пресцентърът на МОН.
Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 т.
Над 53 500 четвъртокласници се явиха на Националното външно оценяване по български език и литература, като изпитът се проведе в 1706 училища в цялата страна.
Учениците решаваха 25 задачи, като тези със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече. Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи.
Изпитът по математика отново включваше 25 задачи. Чрез тях се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.
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