Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на частта в националното външно оценяване след VII клас, в която има задачи с елементи от природните науки. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения модел за тази година. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново, предава Пресцентърът на МОН.

Решението е свързано с последното определение на Административния съд – София,

което създава несигурност, особено в настоящата политическа ситуация. „За да няма непредвидимост в системата, изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“, обясни министър Вълчев. Той уточни, че националното външно оценяване за IV и X клас остава без промени, както е утвърдено преди началото на учебната година.

Припомняме, че се предвиждаше националното външно оценяване по математика в VII клас да включва 6 интегрирани задачи от областите биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика.

В момента се подготвя нова заповед, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година.

Тя ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигурят спокойствие и предвидимост на системата в следващите месеци.

Още в началото на тази седмица министър Вълчев проведе редица срещи и разговори по темата, включително и с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. Участниците се обединиха около становището, че предвид създалата се към момента невъзможност за продължаване на планираните реформи, за нормалното функциониране на системата е по-уместно частта, която се оспорва, да бъде отменена.