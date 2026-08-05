Лесотехническият университет в София открива нов филиал в Бургас за обучение на студенти в професионално направление „Горско стопанство“, реши Министерският съвет, съобщи Правителствената информационна пресслужба. Одобреното предложение е след решение на Академичния съвет на висшето училище и положителна оценка на проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация. Предвиденият капацитет на филиала е до 280 студенти.

Приемът ще бъде в три специалности – „Ландшафтна архитектура“, „Технология на дървесината и мебелите“ и „Горско стопанство“.

Лесотехническият университет е единственото висше училище в България, което обучава специалисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели.

Разкриването на филиала ще подпомогне образователното развитие на младите хора, професионалната и академичната им реализация, както и задържането им в района. Там се наблюдава ускоряване на процесите по механизация, автоматизация и роботизация в горското стопанство, дървообработването и мебелната индустрия, което води и до повишено търсене на инженерни кадри.

Очаква се новото звено да се отрази положително и върху развитието на икономиката в региона.

На негова територия се намира и един от най-големите биосферни резервати – „Странджа“, богат на природни и културно-исторически забележителности и е подходящ за развитие на алтернативен туризъм.

Общо 40% от територията на община Бургас са защитени зони, като районът се нуждае от специалисти в производство на мебели, озеленяване и поддържане на зелени площи около хотели и други сгради.

Община Бургас предвижда да осигури голяма университетска сграда, в която да се помещават филиалите на всички университети, общежития за студентите и жилищна сграда за преподавателите.