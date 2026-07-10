Климатичното явление Ел Ниньо, което в момента е в процес на формиране, се очаква да постави рекорди по отношение на интензивността си, предупреждават редица експерти. Някои от тях дори говорят за Мега Ел Ниньо, което ще доведе до екстремни явления – от силно засушаване до катастрофални наводнения, в различни части на света.

„Към момента всички прогнозни модели сочат екстремно събитие. Очаквам поставяне на рекорди“, коментира Тим Стокдейл – експерт по природното явление в Европейския център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF), цитиран от БТА. По думите му този път Ел Ниньо не прилича на нищо, което той е наблюдавал за над три десетилетия проучвания на феномена. И допълва, че все пак нищо не е гарантирано.

Ел Ниньо е естествено климатично явление, което повишава температурите на повърхността на места в екваториалната част на Тихия океан,

което води до глобални промени във ветровете, атмосферното налягане и валежите. Климатичният феномен обикновено се появява на всеки две до седем години и продължава 9 – 12 месеца. В съчетание с климатичните промени, причинени от човека, последното явление Ел Ниньо допринесе 2023 г. да стане втората най-топла година, регистрирана някога, а 2024 г. – най-горещата в историята.

Американската метеорологична служба също обяви преди месец, че Ел Ниньо е започнало и се очаква да достигне потенциално историческа сила. А Световната метеорологична организация прогнозира, че явлението бързо ще се усили между юли и септември 2026 г., увеличавайки вероятността от екстремни метеорологични явления по света. Макар Ел Ниньо да достига своя пик обикновено между ноември и февруари, най-силното повишение на глобалните температури настъпва със закъснение.

Макар и да се разминават в оценките за силата и въздействието на феномена в конкретни области на света, учените са единодушни, че трябва да се подготвим за по-чести суши, наводнения и други екстремни метеорологични явления. Агенциите на ООН за продоволствена помощ вече отправиха призив за допълнително финансиране на превантивни мерки срещу очакваните последици.