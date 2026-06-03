„Ние вече виждаме промяна в нашите училища, до която доведе създаването на новите STEM пространства и работата в тях.“ Това казва заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева по време на дискусия в панел „Образование на бъдещето – от консуматори към създатели“ в рамките на кръгла маса, организирана от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), съобщи Пресцентърът на МОН.

Д-р Панчева отбелязва, че в системата на образованието се случват положителни неща, свързани с използването на технологиите в учебния процес.

„Учители създават образователни ресурси с помощта на изкуствения интелект, ученици създават проекти в новите STEM центрове във всички училища, чрез които решават сами реални проблеми от живота и се превръщат в изследователи“, коментира зам.-министърът.

Тя подчертава, че в рамките на регионални форуми по програми на МОН за иновации и квалификации се представят нови инструменти и ресурси, които се използват в училищата и така се променя начинът на обучение.

В момента работни групи от експерти, включително представители на академичната общност и технологичния бранш, усилено работят по началото на проекта за дигитална трансформация на училищното образование и надграждането на платформата „Дигитална раница“. В нея учителите ще намират разработени всички уроци по нов и привличащ интереса на учениците начин, става ясно по време на събитието.

Зам.-министър Панчева припомня, че съвместно с университетски преподаватели и представители на неправителствения сектор са изработени Насоки за използване на изкуствения интелект. По думите й в тях са представени примерни начини, по които изкуственият интелект може да подобри някои учебни процеси, да насърчи индивидуалния подход и да допринесе за повишаване на резултатите на учениците.

„Анализирани са внимателно и потенциалните рискове“, казва зам.-министър Панчева. Има и групи, които са изготвили проекти за използване на изкуствен интелект в учебните програми по повечето предмети.

„Министерството, технологичният сектор, родителите – всички сме заедно и работим за интереса на децата“, отбелязва д-р Панчева пред участниците във форума.

Тя увери, че всяка ценна идея, споделен опит и информация за продължаване на започналите процеси на дигитализация и въвеждане на изкуствения интелект ще бъдат полезни за екипа в МОН.

В кръглата маса участват учители, ученици, университетски преподаватели и представители на технологични компании.