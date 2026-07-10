Лентата „Коледна приказка“ – съвместен проект на 2. СУ „Проф. Никола Маринов“, Първо СУ „Св. Седмочисленици“ и ЦПЛР – ОДК в Търговище, печели Голямата награда за най-добър филм на V национален конкурс за късометражно игрално кино „Ученически кинофест Стара Загора 2026“. Това е нов успех на младите кинотворци от Търговище, след като през 2025-а учениците от клуб „Кинотворци“ към 2. СУ „Проф. Никола Маринов“ спечелиха приза със своя филм „Избор“.

Фестивалът се организира в края на юни от ЦПЛР – Стара Загора, и Международния младежки център в града с подкрепата на местната община. Проявата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Тази година млади творци от Търговище, София, Варна, Бургас, Добрич и Разград създават своите творби по темата „Его“. От изпратените ленти са номинирани шест късометражни филма с разнообразие от теми и жанрове – от психологическа драма и социално кино до философски и експериментални истории, посветени на порастването, идентичността, избора и търсенето на смисъл, отбелязват организаторите.

Творбите са оценени от две независими журита. Победителите в отделните категории са определени от професионалното жури с председател Иво Николов – продуцент, сценарист и преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство и в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Негови членове са и Димитър Бонев – кинематограф и автор на множество късометражни филми и рекламни продукции, и Мария Андреева – студент по филмова и телевизионна режисура в НАТФИЗ и носител на отличието „Най-добър режисьор“ от второто издание на Фестивала.

Паралелно работи и младежко жури в състав Рая Гънчева и Стефан Георгиев от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и Дидо Атанасов от ПГЕ „Джон Атанасов“.

Големият победител „Коледна приказка“ донесе на своите създатели още отличия

на церемонията в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ – за най-добра женска роля на Магдалена Станчева, приза за най-добро операторско майсторство за Кристиан Тенев и специалната награда на Югозападния университет за седемчленния екип на продукцията. Отличието се равнява на приемен изпит и дава възможност на неговите носители да продължат образованието си в университет.

Наградата за най-добра мъжка роля получава Константин Николов за изявата си в „А може би…“. Представителят на киношкола „Братя Люмиер“ с ръководител д-р Елица Матеева към ЦПЛР – ОДК, Варна, печели с лентата и отличието за най-добър режисьор. А младежкото жури присъжда на екипа на творбата и специалната си награда за най-добър филм.

За най-добър сценарий е отличен Ивайло Михов, който е сред създателите на филма „Писмото на живота“ на школа „Куйрук“ при ЧПГТП „Райко Цончев“ в Добрич.

Връчени са и две поощрителни награди. Журито отличава за най-добра сценография и художествени решения Светослава Цонева – режисьор, продуцент, сценарист и монтажист на филма „Вътрешен съд“ на театрална формация „Сцена на бъдещето“ към Младежкия център – Разград. А младежкото жури присъжда приз за най-добър експериментален проект на Константин Макавеев – актьор и създател на проекта „Втората пролет“.

Сред номинираните ленти е и творбата „Твърде късно“ на екип „Снимаме ли?“ – Бургас.

Публиката на Фестивала има възможност да види извън конкурсната програма две специални прожекции на филми, създадени от ученици от клуба по кинознание и сценаристика към ЦПЛР – Стара Загора. Това са The Blood Witness на Дидо Атанасов – ученик в Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“, и „Белоногата“ на Рая Гънчева.

В Международния младежки център се провежда и специална творческа работилница, посветена на процеса по създаването на един късометражен филм.