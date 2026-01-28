Висшите училища трябва да бъдат допълнително подкрепени, защото, ако заложим на образованието, имаме най-голям шанс да просперираме като общество. Освен това самата система вече е показала воля за реформи. Това отбеляза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на церемонията по връчването на десетите „Академични Оскари“ за най-добре представените родни университети според Рейтинговата система на висшите училища, съобщава Пресцентърът на МОН.

„Рейтинговата система се утвърди като един от най-добрите и надеждни източници на информация. Чрез нея получихме възможност да реализираме много важни политики в системата на висшето образование, като диференциране на финансирането и преструктуриране на приема“, коментира министър Вълчев.

Той отбеляза още, че голяма част от ректорите заедно със синдикатите през годините са подкрепяли трудни решения, които понякога са се отразявали негативно в краткосрочен план на техните висши училища, но са били правилни в дългосрочен план за системата.

По думите му тези реформи имат вече положителни резултати

– увеличаващ се брой български ученици, които избират да продължат висшето си образование в страната, двоен ръст на чуждестранните студенти. България е на първо място в ЕС по брой чужди студенти в областта на медицината на 1 милион жители.

Министър Вълчев връчи Голямата награда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който заема първо място в 22 от общо 52 професионални направления в Рейтинговата система.

Отличието прие ректорът на най-старото ни висше училище проф. Георги Вълчев.

Събитието, организирано от „24 часа“, бе открито от президента на България Илияна Йотова, която отбеляза, че нивото на българските университети е европейско, и е сигурна, че младите хора, студентите, преподавателите, професорите, доцентите, асистентите трябва да развиват своята Алма матер напред, за да сме сред първите в общото ни европейско семейство.

„За разлика от мнозина скептици, които често ни убеждават – от микрофони, от камери, от сайтове, че българското образование не струва, аз вярвам в традицията на българското образование“, заяви президентът Йотова.

По време на церемонията награди получиха общо 20 висши училища в различни категории, базирани на данните на Рейтинговата система.

Заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов връчи награди на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, на Тракийския университет – Стара Загора, и на Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Той посочи, че освен останалата полезна информация, която дава, Рейтинговата система показва с данни на поколението Z, че трябва да учат и това се отразява пряко на бъдещите им доходи.

Техническият университет – София, който е с 6 първи места по направления във важните за икономиката технически специалности, получи отличие от председателя на БАН чл.-кор. Евелина Славчева.

За постиженията им в различни професионални направления бяха отличени и МУ – София, УНСС, НАТФИЗ, Американският университет в България, Минно-геоложкият университет, Университетът за архитектура, строителство и геодезия, Университетът по хранителни технологии – Пловдив, ХТМУ, Националната художествена академия, Националната музикална академия, Аграрният университет – Пловдив, Лесотехническият университет, Академията на МВР, Националната спортна академия и Висшето военноморско училище – Варна.

На церемонията присъстваха още ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, председателят на Синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ проф. Лилия Вълчева, бившите министри на образованието и науката Йорданка Фандъкова и Николай Денков, изпълнителният директор на Институт „Отворено общество“ Георги Стойчев, ректори на висши училища, представители на академичната общност и бизнес лидери.