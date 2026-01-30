Български учители могат да кандидатстват за стипендии по програма „Фулбрайт България“ за усъвършенстване на медийната грамотност, съобщава Пресцентърът на МОН.

Fulbright Teaching Excellence and Achievement (FTEA) е насочена към преподаватели по български, английски или друг чужд език, математика, природни или обществени науки в среден и гимназиален курс или ресурсни учители по тези предмети.

Срокът за кандидатстване е до 25 март 2026 г.

Шестседмичната програма за професионално развитие се провежда в университет в САЩ. По време на престоя си там учителите участват в общи академични семинари, фокусирани върху нови методологии на преподаване, и се включват в една от трите тематични кохорти по медийна грамотност, екологично образование или равнопоставеност между половете в образователната система.

Включена е и практика с учител партньор от САЩ в местни средни училища, както и разнообразие от допълнителни професионални и културни дейности.

В рамките на стипендията се покриват разходите на учителите. Повече за критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, тук