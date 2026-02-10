500 ресурсни кабинета в детски градини и училища са оборудвани с финансиране по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“ на Министерството на образованието и науката, съобщава Пресцентърът на МОН. Подкрепата за приобщаване на децата със специални образователни потребности, хронични заболявания и изявени дарби включва и назначаване на специалисти – психолози, ресурсни учители, логопеди и др.

Благодарение на професионалната грижа и подходящата среда над 15 000 деца и ученици се включват пълноценно в образователния процес.

Кабинетите са обзаведени с необходимите материали и специфични ресурси за развитие на децата със специални потребности. Сензорните стаи пък позволяват количеството и интензивността на сетивното изживяване да бъдат лесно контролирани и наблюдавани. Те са предназначени за справяне със стреса или за предоставяне на терапия за сензорна интеграция на ученици с предизвикателства при сензорната обработка.

Дейностите по проектите „Успех за теб“ и „Силен старт“ се изпълняват по Програма „Образование“ със средства от Европейския социален фонд. Оборудването на специализирани кабинети и осигуряването на специалисти са само част от мащабната подкрепа за приобщаване на децата и техните семейства към образователната система.

В рамките на петгодишния период финансирането по двата проекта е над 170 млн. евро.

Близо 800 000 евро получават детските градини за оборудване и дооборудване на сензорни стаи, а 337 са педагогическите специалисти – психолози, логопеди и ресурсни учители, осигуряващи допълнителна подкрепа по „Силен старт“.

Сензорната стая в ДГ „Липа“ в Стара Загора например е сред кабинетите, финансирани по проекта. Тя разполага със специални светлини, водна кула, аквариум, релефни акрилни огледала. За децата се грижат психолог, ерготерапевт и логопед, осигурени от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. По проекта са назначени и помощник на учителя и помощник-възпитател.

С работата на педагогическия екип в детската градина се запозна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който разгледа сензорната стая и обучителните материали за безопасност на движението по пътищата, закупени със средства по национална програма на МОН.

За последните 6 години по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от Програмата са осигурени условия за обучение по БДП в общо 2004 образователни институции.

По проект „Успех за теб“ общо 230 училища са създали или закупили допълнително оборудване на специализирани кабинети на стойност над 800 хил. eвро. С подходяща техника и материали – за речеви упражнения, настолни логопедични игри, множество дървени и магнитни игри, както и други специфични ресурси, се подкрепят деца в риск, с хронични заболявания и изявени дарби.

Специализирана помощ по проект „Успех за теб“ е осигурена за 10 554 ученици.

Със средства от проекта са назначени 576 специалисти, сред които има 63 ресурсни учители, 116 логопеди и 109 психолози, както и други специалисти, в т.ч. помощник на учителя и друг персонал.

С новите ресурсни кабинети и оборудването за деца, които имат различни затруднения, се запозна и министър Красимир Вълчев при посещенията си в Шесто ОУ „Св. Никола“ и СУ „Васил Левски“ в Стара Загора.

В двете училища министър Вълчев посети също и нови многофункционални спортни площадки, изградени по програма на МОН. Той разгледа и новата спортна база в ОУ „Г. Райчев“. А в ПГ по компютърни науки и математическо моделиране „Минко Балкански“ пред него бяха представени резултатите от инвестициите в ново общежитие, зали и спортни терени.