Перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Федерална република Германия в сферата на образованието и науката обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на германски изследователски институти и издателства на среща в Министерския съвет, съобщи Правителствената информационна пресслужба.

Разговорът се провежда по инициатива на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия. Тя представя в страната ни възможности за последващо задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката, инвестициите, иновациите, науката и научните изследвания, образованието и спорта.

Премиерът Радев подчертава, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор

за изграждане на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността.

На срещата са обсъдени възможностите за партньорство между германски и български университети и научноизследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри и внедряване на научни разработки в практиката.

Акцент е поставен върху потенциала за сътрудничество при усвояване на модерни производствени технологии, роботика, изкуствен интелект за индустриални приложения и устойчиво производство.

Министър-председателят подчертава, че Федерална република Германия е водещ икономически партньор на България, и отбелязва, че

развитието на човешкия фактор е сред основните предпоставки за устойчив икономически растеж.

Той поставя акцент върху необходимостта от изграждане на съвременна научна и изследователска инфраструктура в страната ни, която да насърчи повече млади хора да изберат да останат и да получат професионална реализация в България.

В срещата участват министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов и председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева.