Министерският съвет одобри с 27 888 885 евро да се финансират извършени дейности по програмите на МОН, насочени към осигуряване на повече места за деца и ученици в градини и училища, подобряване на спортна база и студентски общежития през 2026 г. и други проекти, изпълнявани от общините, съобщи Правителствената информационна служба след редовното заседание на правителството.

С част от средствата ще се покрият разходи по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища и по Програмата за спортни площадки и физкултурни салони.

Одобрени са и трансфери за висши училища, които обновяват студентски общежития също по програма на МОН.

Осигурява се финансиране и за проекти на Министерството на културата, което също изгражда спортна инфраструктура в училищата по изкуства.

С друго правителствено решение се изменя РМС № 52 от 2026 г. за одобряване финансиране на Министерството на образованието и науката, на държавни висши училища и на общините за 2026 г. Изменението засяга коригиране на техническа неточност в приложението към това решение. С поправката се посочва коректното местоположение на три от училищата, в които ще бъдат ремонтирани съществуващи спортни площадки.

Правителството одобри първа членска вноска към Европейската космическа агенция

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на иновациите и растежа за заплащане на първата за 2026 г. членска вноска на България към Европейската космическа агенция (ЕКА), съобщи Правителствената информационна служба.

С предприетите действия ще се гарантира продължаване на участието на български фирми и научни организации в програмите, инициативите и процедурите на ЕКА, както и достъпът до младежките, научните и експертните програми на Агенцията за български участници.

Продължаване на сътрудничеството с ЕКА помага за развитието на космическата индустрия в страната, предоставя нови възможности за българския бизнес и научните среди, както и допринася за напредъка на космическите технологии.