Историята не е само в учебниците, а културното наследство не се опознава единствено чрез снимки. За учениците от Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ в Кюстендил знанията се превръщат в личен опит благодарение на участието им в проекта „Образователни маршрути в България“ по Програма „Образование“, съфинансирана от Европейския съюз.

Вместо традиционния учебен кабинет в класната стая влизат

Античният театър в Пловдив, Археологическият музей в Созопол, Авиомузеят – Бургас, праисторическото светилище Бегликташ, резерватът „Ропотамо“ и архитектурният резерват „Бръшлян“. Всяко от тези места представя възможност на учениците да видят как историята, културата и природата се преплитат и как наученото в училище намира своето реално измерение.

Образователният маршрут е част от инициативата „Образователни маршрути в България“, чиято цел е да насърчи ученето чрез пряко преживяване и да превърне културното и природното наследство на страната в естествена среда за обучение.

По време на посещенията

гимназистите участват в беседи, наблюдения и практически дейности, които разширяват знанията им по история, география и култура.

Срещите с музейни специалисти и експерти ги насърчават да търсят връзки между отделните учебни предмети и да възприемат наученото не като отделни факти, а като част от цялостната история на България.

Подобни инициативи показват, че ученето чрез преживяване не е алтернатива на традиционното образование, а негово естествено продължение. Те превръщат учебната програма в личен опит и дават на учениците възможност да откриват България не само като място на картата, а като пространство с богата история, култура и природа.