Не само децата, но и техните родители активно участват в живота на детската градина в сливенското село Сборище чрез проекта „Силен старт“ на Министерството на образованието и науката, съобщават от Пресцентъра на просветното ведомство.

През последните две учебни години в ДГ „Брезичка“ са сформирани две целеви групи с по десет родители, в които са включени в занимания, насочени към изграждането на по-добра връзка между семейството и детската градина.

Вместо традиционните родителски срещи майките и бащите се включват в кулинарни и артработилници и обсъждат с педагогическите специалисти теми, свързани с възпитанието, адаптацията и развитието на децата.

Според екипа по този начин се изграждат доверие и устойчиво партньорство между семейството и детската градина и се постига в по-голяма степен приобщаване на децата от уязвими групи към образователната система.

Любими на децата са и заниманията по интереси в групите по народни танци, сформирани с подкрепа по „Силен старт“. Под ръководството на хореограф те усвояват първите си танцови стъпки, развиват чувство за ритъм и работа в екип, като едновременно с това опознават богатството на българските традиции. Друга важна дейност в детската градина, която също се реализира по „Силен старт“, е

допълнителното обучение по български език.

Чрез езикови игри, драматизации, гатанки и интерактивни упражнения децата развиват комуникативните си умения.

Детската градина, в която се обучават 90 деца, участва в проекта „Силен старт“, финансиран по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., съфинансиран от Европейския съюз. Основната цел му цел е всяко дете да получи равен достъп до качествено предучилищно образование, а семейството да бъде активен партньор в образователния процес.

За периода от октомври 2024 г. до средата на юни 2026 г. в ДГ „Брезичка“ дейностите по Проекта са включени 20 родители, 35 деца в допълнителното обучение по български език в учебно време, 20 деца в обученията през неучебно време и 22 деца в заниманията по интереси.

Според педагогическия екип, ръководен от директора Стоянка Павлова, с реализираните дейности се наблюдава положителен напредък в езиковото, социалното и двигателното развитие на децата. Повишават се тяхната активност, увереност, комуникативни умения, способност за работа в екип и интерес към образователните дейности и българските традиции.