Олекотяване на учебните програми, усилване на междупредметните връзки, намаляване на образователните неравенства, развитие на професионалното обучение и ангажиране на семействата в образователния процес. Това бяха част от темите на срещата между министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и директора на дирекция „Образование и умения“ в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и създател на международното изследване PISA д-р Андреас Шлайхер, съобщава Пресцентърът на МОН.

Сред акцентите в разговора бяха и предстоящите реформи в образованието, насочени към развитие на уменията, както и продължаващо сътрудничество между МОН и ОИСР.

„Трябва да направим семейството от клиент в партньор на образователната система. Да върнем доверието и разбирането, че образованието е обща мисия“, посочи проф. Вълчев.

И отбеляза, че привличането на родителите като активен съюзник в образователния процес е ключов приоритет за МОН.

Той подчерта още, че

МОН вече работи по конкретни мерки и политики за промяна на учебното съдържание и за модернизиране на системата.

Сред основните приоритети бе посочено развитието на професионалното образование.

„По време на прехода професионалното образование пострада най-много в определени сегменти“, каза министър Вълчев.

Той обясни, че в някои области, като икономика и архитектура и строителство, професионалното обучение поддържа високо ниво, но в други области е имало отстъпление, което сега трябва да се преодолее.

Министърът акцентира и върху необходимостта учениците да виждат по-ясно връзката между знанията и реалния живот

чрез засилване на междупредметните връзки и по-практическа насоченост на обучението.

Заедно с това бе поставен акцент на важността от вливането на млади учители в системата, които да се учат от по-опитните, но да допринасят с вдъхновение и отдаденост на професията.

Андреас Шлайхер също изтъкна, че ангажираността на родителите е от фундаментално значение за образованието на учениците. Той посочи, че в изследванията PISA през 2018 и 2022 г. се наблюдава спад на тази съпричастност на родителите в България.

По думите му важно значение има и ангажираността на работодателите за развитие на професионалното образование, което е едно от предизвикателствата за нашата страна.

Д-р Шлайхер представи възможността България да се включи в проучване на ОИСР за работната сила, което изследва уменията на възрастните.

Д-р Шлайхер оцени високо усилията на България и подчерта, че присъединяването на страната към ОИСР в областта на образованието е преминало изключително успешно. Той отбеляза, че българските ученици успешно възпроизвеждат знания, но системата трябва да поставя още по-силен акцент върху практическото им приложение.

Създателят на PISA открои и положителна тенденция за повишаване на удовлетвореността на учителите в България от работата им.

Той поздрави МОН за политиката за повишаване на доходите на преподавателите, но изтъкна, че тя не е водещият фактор за привлекателността на професията.

По думите му тя е свързана, на първо място, с качеството на отношенията с родителите, след това на комуникацията с директора и работната среда, която той създава. И на трето място – с това как се оценява трудът на учителя.

В края на срещата министър Георги Вълчев подари на д-р Шлайхер книга със стихотворения на Христо Ботев и плакет с кирилицата.

По-рано Софийският университет „Св. Климент Охридски“ удостои Андреас Шлайхер с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ за приноса му към развитието на съвременното образование и образователните политики.

По-късно Андреас Шлайхер се срещна и с директора на Института по образование към МОН проф. Галин Цоков и членове на неговия екип.