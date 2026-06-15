За 19-а поредна година в ОУ „Васил Левски“ в село Караджово, община Садово, област Пловдив, се проведе традиционната благотворителна вечер.

Под надслов „Вечер на добрите сърца“ в двора на училището се събраха учители, ученици, родители, представители на институции, образователни организации, бизнес партньори, дарители и приятели на училището.

„Доброто няма нужда от големи думи. Радвам се, че днес на едно място сме много хора с големи сърца“, каза по време на откриването на тържеството директорката на ОУ „Васил Левски“ в село Караджово Красимира Благоева.

Тя посочи, че често я питат какво е да ръководиш такова училище: „Отговорът не е нито в цифрите, нито в броя на проектите, по които работим. Отговорът е скрит зад усмивките на децата. При нас всяко дете се чувства обичано и защитено“, казва още Благоева.

По традиция на празника бяха връчени и две специални отличия – Стипендиант на „Аз-буки“ и „Сертификат за успех“.

За 13-и пореден път Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ отличи свой стипендиант от училището.

Тази година признанието получи Иляйда Самет Велиева от IV клас с класен ръководител Кичка Боботилова. Отличието ѝ връчи директорът на Издателството Емил Спахийски.

„13 години екипът на „Аз-буки“ подкрепя учениците от Караджово, защото вярваме в тях. И ще продължим да го правим и занапред“, посочи Спахийски на празника на училището.

Носителят на наградата „Сертификат за успех“ на Училищното настоятелство е Елчин Рустемова от VI клас с класен ръководител Серафим Петров.

Отличието ѝ бе дадено на сцената от учителката Гинка Керина. Елчин е сестра на миналогодишната стипендиантка на „Аз-буки“ – Сечил Рустемова.

Както всяка друга година, така и тази преди началото на тържеството в училището се проведе

благотворителен базар,

на който гостите имаха възможност да си закупят сувенири, изработени от учениците в часовете за занимания по интереси.

На него бе събрана сумата от 1000 евро. Средствата ще бъдат използвани както за лечението на Митко Миланов – дете на бивша възпитаничка на училището, така и в помощ на дейността на детските градини в Караджово, Кочево и Моминско и за покупка на материали за арт заниманията на учениците през новата учебна 2026/2027 г.

„При нас няма бивши или настоящи ученици. Ние винаги ще бъдем едно семейство“, посочи Красимира Благоева.

Тя каза още, че училището не е само място, в което децата се обучават, а и пространство, където добротата, съпричастността и взаимната подкрепа се превръщат в реални постъпки.

Тазгодишното издание съвпадна с отбелязването на 156 години просветно дело в село Караджово, което направи празника още по-емоционален за всички присъстващи.

По време на тържеството учениците бяха подготвили богата програма с песни, танци и театрални постановки.

За доброто настроение на гостите се погрижиха талантливите младежи от Танцов състав „Аз съм българче“ при Народно читалище „Съединение 1905“ в село Кочево.

С табели в ръка с посланията „Доброта“, „Толерантност“, „Мечти“ и „Образование“ децата от училището показаха какво значи училището за тях.

За добрата подготовка на учениците заслуга имат всички техни учители, а за музикалните изпълнения – учителката по музика Кристина Ангелова, която бе неотлъчно до децата през цялото време.