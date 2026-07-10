Д-р Кристияна Симеонова *

Наскоро един ученик от четвърти клас ме попита дали драконовските закони са толкова страшни, колкото е чудовището дракон. Ученикът чул по медиите, че в България трябва да има драконовски закони срещу корупцията. Логично детето свързало названието на по-строгите закони с това гигантско митично създание. И можете ли да си представите неговото учудване, когато разбра, че фразата драконовски закони или драконовски мерки няма нищо общо с драконите!

Тази фраза е свързана с древногръцкия владетел Дракон. Той е първият законодател на Древна Атина, живял през VII век пр. н. е. През 621 г. пр. н. е. създава първите писани закони на града. Дотогава законите се оповестявали само устно, което създавало предпоставка за тяхното манипулиране. Законите на Дракон били изписани върху дървени таблички и поставени на видно място. Тези закони се славят като едни от най-строгите и най-жестоките, съществували някога. Предвиждали са смъртно наказание за почти всички престъпления, например за кражба на плодове. Поради тяхната безпощадност, безкомпромисност и жестокост в съвременния език са се утвърдили изразите драконовски мерки и драконовски закони със значение „Суров, крайно жесток закон (по името на древноатинския законодател Дракон от VII в., създал жестоки закони)“ (Речник на българския език онлайн).

Любопитно е и това, че Дракон е сред първите известни законодатели, които правят разграничение между убийство по непредпазливост и умишлено убийство. По-късно голяма част от законите му били отменени или смекчени от друг виден атински държавник и реформатор – Солон.

*Д-р Кристияна Симеонова е доцент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.