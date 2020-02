Национално издателство „Аз-буки“ направи още една крачка към повишаване на присъствието си в научни и образователни институции по света. Достъпът до изданията му – едноименния вестник и девет български научни списания, членове на най-престижните световни наукометрични бази, вече е достъпен и през евродомейна azbuki.eu.

Решението за регистриране и на адрес с разширение .EU е част от идеята за възможно най-широко популяризиране на дейността на издателството на Министерството

на образованието

и науката по света. Още от създаването си през 2005 г. домейните с разширение .EU показват, че техните потребители си поставят цели, излизащи извън националния обхват, насочени към общоевропейска трансгранична публика. Разширението често се използва за подчертаване на европейската идентичност на даден уебсайт. Абонати и партньори на вестник

„Аз-буки“ са десетки училища и университети по всички континенти. Международни са и авторската и читателската аудитория на научните списания, членуващи в престижни научни бази, като Web of Science, The Philosopher’s Index, ERIH PLUS, РИНЦ, CEEOL. Google Scholar, EBSCO. Използваното в цяла Европа интернет разширение .EU дава и допълнителна сигурност за бранда и интелектуалния продукт на „Аз-буки“, освен това прави изданията му много по-разпознаваеми и ползващи се с доверие в международен мащаб.